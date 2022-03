Municipio IV: 3000 pini in salvo dalla cocciniglia

Saranno messi in salvo dalla cocciniglia 3000 pini al Tiburtino nell’arco di un mese e mezzo. È questo l’annuncio del IV municipio per curare gli alberi affetti dal virus Toumeyella parvicornis che da tempo preoccupa associazioni e comitati di zona. “Abbiamo iniziato da Colli Aniene, ma proseguiremo sull’intero territorio” ha specificato Massimiliano Umberti, presidente del IV municipio. “Procediamo spediti – ha spiegato Federica Desideri, assessora all’ambiente – Questa tipologia di intervento si effettua in periodo preciso dell’anno”.

Nelle scorse settimane, dalle pagine del nostro giornale, abbiamo pubblicato i dati del censimento realizzato dal comitato Colli Aniene Bene Comune. Il lavoro meticoloso di un perito agrario del quartiere, aveva fatto emergere la presenza della cocciniglia su oltre mille pini. I primi interventi di ‘cura’ infatti sono stati effettuati proprio a Colli Aniene, nello specifico al parco Baden Powell dove le condizioni degli alberi destavano maggiore preoccupazione.

Gli interventi che in questi giorni si stanno svolgendo al IV municipio e in altri municipi di Roma si inseriscono all’interno di un discorso più ampio “Che riguarda la tutela ambientale voluta in primis dal sindaco Gualtieri” ha concluso Desideri.