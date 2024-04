L'ASD Tor Sapienza trema ancora, rinviata la discussione della mozione per evitare lo sfratto

Fate concludere la stagione sportiva all’ASD Tor Sapienza, la società che rischia lo sfratto dall’impianto di via degli Alberini a Colli Aniene, nel IV municipio di Roma. I consiglieri comunali del coordinamento romano dell'Alleanza Verdi-Sinistra Bonessio, Luparelli e Cicculli hanno presentato una mozione per chiedere a Roma Capitale di fermare lo sgombero del centro sportivo di via degli Alberini e fare in modo che la società possa salutare nella giusta maniera i suoi circa 700 tesserati. Peccato che la mozione, durante l’assemblea che si è svolta in aula Giulio Cesare oggi, martedì 30 aprile, non sia stata votata. Tutto rimandato al 7 maggio quando la maggioranza, volente o nolente, dovrà esprimersi.

Rischio sgombero

Il problema nasce nel 2021. Con la concessione per l’utilizzo del centro in scadenza, l’ASD Tor Sapienza era certa che la sua attività sarebbe continuata almeno sino al 20237 in virtù degli investimenti realizzati nel centro comunale. Però, la presenza di container abusivi adibiti a spogliatoio ha, di fatto, bloccato tutto, dando il via ad un lungo contenzioso giudiziario. Inizialmente il Tar del Lazio aveva dato ragione al Tor Sapienza. A gennaio 2024, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato i precedenti giudizi. A quel punto il sodalizio ha presentato due nuovi ricorsi, uno in Cassazione e uno al Consiglio di Stato. Contestualmente, chiedeva di sospendere, rivolgendosi al Tar, il provvedimento di rilascio dell’impianto. Il 18 aprile, invece, il Consiglio di Stato respingeva la richiesta di istanza cautelare presentata insieme al nuovo ricorso. Si chiedeva, insomma, di congelare il giudizio del gennaio 2024 in attesa di una nuova sentenza. Invece la decisione presa dai giudici, secondo l’avvocatura del IV Municipio, anticiperebbe il giudizio di merito dando così il via libera allo sgombero.

La vicenda

Nella mozione dei Verdi si ricordano gli investimenti fatti dal Tor Sapienza a partire dal 2011, interventi “autorizzati dal Comune” e che hanno permesso di recuperare “una struttura che versava in un totale stato di degrado”. “A seguito di questi lavori – aggiungono i consiglieri in una nota - avrebbe dovuto avere un prolungamento della concessione di circa 20 anni per continuare a programmare e a organizzare le attività sportive sul territorio”.

Dopo aver ricostruito la vicenda giudiziaria che, in un primo tempo, dava “piena ragione all'ASD Tor Sapienza rispetto al diritto di ottenere il prolungamento della concessione”, i Verdi attaccano “il solito zelante dirigente municipale chiede all'avvocatura del Comune di procedere nel presentare ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR. Incredibilmente, con una interpretazione quanto meno originale dei fatti accaduti, il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR”. I consiglieri, insomma, contestano l’operato degli uffici comunali e i giudici.

Soprattutto, condannano la decisione del IV Municipio di procedere allo sgombero immediato della struttura. “Una forzatura del tutto in utile e dannosa in quanto al 30 giugno si concluderà normalmente la stagione sportiva. Nel frattempo la ASD Tor Sapienza ha deciso di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato in Cassazione e, quindi, la sentenza potrebbe essere nuovamente ribaltata”. Su questo punto l’avvocatura del IV Municipio era stata chiara. Visto che la sentenza di gennaio 2024 non è stata sospesa occorre procedere allo sgombero.

La mozione

Per questi motivi “e per difendere l'attività di una storica società di base del calcio giovanile romano”, i consiglieri hanno depositato una mozione che invita il “sindaco e la Giunta ad aprire un tavolo di confronto con il Municipio Roma IV e gli altri uffici competenti al fine di valutare la possibilità di far concludere la corrente stagione sportiva e le attività almeno fino alla scadenza del 30 giugno 2024”.

La mozione, come detto, non è stata votata. La maggioranza non ha trovato una quadra e ha voluto prendere tempo. “La politica deve prendersi le sue responsabilità – afferma, a Romatoday, il presidente della commissione sport, Nando Bonessio – non capisco cosa cambi chiudere il centro ad inizio maggio o il 30 giugno. Qui il problema è che il IV Municipio non ha risorse economiche per insidiare una vigilanza h24. Quella struttura rischia di venire distrutta in una settimana. Proprio per questo sarebbe meglio lasciarla al concessionario almeno fino a fine stagione. La nostra mozione non è per favorire la dirigenza della società sportiva ma gli iscritti e per tutelare la struttura. Io chiedo una scelta dettata dal buon senso, dalla politica e non dagli uffici”.