Una mostra per celebrare i 50 anni di Colli Aniene

Giovedì 6 ottobre alle ore 11:30, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi sarà inaugurata la mostra fotografica "Dalla palude al quartiere: cronistoria di Colli Aniene nei suoi primi 50 anni". La mostra consisterà in una selezione di contributi fotografici su pannelli cronostorici che raccontano, anno per anno, i fatti e gli eventi salienti della vita di uno dei quartieri storici di Roma.

La mostra ha l'obiettivo di attivare la cittadinanza e di aumentare il senso di comunità di quella che è stata la realizzazione di un’idea di vita collettiva di tipo cooperativo. La zona nasce come zona "Tiburtino Sud" e non era altro che un territorio paludoso vicino al fiume Aniene. Le imprese edili che posero le prime pietre e che iniziarono a costruire il quartiere scelsero il nome di Colli Aniene per abbinare le nuove costruzioni a una nuova zona di Roma che prendeva vita e che oggi è a tutti gli effetti una delle zone residenziali più importanti di Roma. La mostrà sarà visitabile, ingresso gratuito, fino al 21 gennaio 2023 negli orari di apertura della biblioteca in via Grotta di Gregna, 37.

L'iniziativa è è promossa e organizzata dall’associazione il Foro, Abitare A, Sogester e l’agenzia di comunicazione dunp con il patrocinio di Roma Culture - Biblioteche, del Comune di Roma -IV Municipio e con il contributo di Coop - Unicoop Tirreno e il Consorzio AIC - Sistema Abitare. L’iniziativa si inserisce nella celebrazione del cinquantennale della posa della prima pietra. Interverranno all’inaugurazione: Paolo Bonomo, docente di Storia contemporanea all’Università “La Sapienza”; Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio; Maurizio Rossi, assessore del IV Municipio e Claudio Polito, presidente di dunp e curatore della mostra.

La rivista Abitare A, storica voce della cronaca di alcuni fra i più importanti quartieri di Roma, allestirà un angolo dove saranno reperibili tutti i numeri delle pubblicazioni dal 1987 fino ad oggi.