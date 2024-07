Colli Aniene, è morto il presidente del comitato di quartiere Paolo Santucci

Si è spento oggi, giovedì 11 luglio a 75 anni, Paolo Santucci, presidente del Comitato di quartiere Colli Aniene bene comune. Conosciuto nel quartiere per la sua attività a favore dei residenti cominciata già nel 2015, dal 2022 aveva preso la guida dell’associazione.

Morto Paolo Santucci

Santucci, pensionato dopo aver lavorato come dirigente alla Thales Alenia Space, si è spento al termine di una lunga malattia con la quale combatteva da ormai sette anni. Tantissime le battaglie portate avanti dall’ex presidente a favore del quartiere, dai problemi di viabilità a quelli dei roghi tossici. Sempre in prima linea, neanche la malattia lo aveva allontanato dagli impegni che aveva preso con chi vive in quel quadrante del IV municipio.

Il cordoglio

A dare notizia della scomparsa di Santucci è stata la vicepresidente del comitato, Gabriella Masella. Quest’ultima aveva guidato il comitato fino a due anni fa con Santucci vicepresidente. Insomma, due persone che si conoscevano da una vita e che condividevano battaglie comuni: “Porterò avanti le nostre iniziative anche per lui – dice Masella a RomaToday – non ci aspettavamo questo epilogo”.

“Avevo sentito Lina, sua moglie, anche ieri, stava seguendo delle terapie sperimentali – spiega invece Masella in un post - mi lascia sgomenta e scioccata ed incredula con tutti i membri del nostro direttivo che esprimono il proprio profondo cordoglio e vicinanza alla aamiglia, a sua moglie Lina e ai suoi figli Chiara e Francesco. Paolo lascia un grande vuoto. La sua passione e tenacia che lo ha sempre contraddistinto ci accompagnerà nell’affrontare le varie situazioni e criticità. Carissimo Paolo un grande amico, riposa in pace”. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati soprattutto a mezzo social. Tra questi anche quello del presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.