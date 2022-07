Da Tiburtino III al Quirinale: il giovane Michael nominato Cavaliere della Repubblica

Ha 25 anni e vive a Tiburtino III, nella periferia della Capitale. Fin da piccolo è appassionato di arte, un amore che segue nonostante una grave patologia. La determinazione e la tenacia lo hanno premiato: il giovane Michael Lemma è stato nominato Cavaliere della Repubblica. “Sono emozionato e orgoglioso” ha detto al nostro giornale, in trepidante attesa di nuovi e avvincenti traguardi”.

Michael si è diplomato in architettura e ambiente al liceo artistico del quartiere ‘Enzo Rossi’. Dedica la maggior parte del suo tempo a realizzare opere religiose, dipinti su tela principalmente. “Ho iniziato a donare le mie creazioni nei palazzi più importanti di Roma, la Camera dei deputati, il Senato, Palazzo Chigi. Ho conosciuto tutti i presidenti e mi sento orgoglioso di essere rappresentato da loro come cittadino italiano” ha aggiunto. L’incontro più importante quello con il ministro della Cultura Dario Franceschini: “E’ stato lui a propormi per ricevere il titolo” ha spiegato Michael a Roma Today. “Una grandissima sorpresa, gli sono molto grato” ha spiegato. E considerata la sua giovane età, la nomina a Cavaliere è stata fatto motu proprio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Quando l’ho incontrato mi ha detto che sono l’esempio di come ci si possa affermare nella vita nonostante la malattia” ha commentato entusiasta Michael Lemma che da quando aveva sedici mesi combatte con una malattia che incide sul plasma e sul cuore. E mentre continua a realizzare opere, spera di ricevere una laurea honoris causa. “Mi hanno spiegato che deve essere una università a proporla e spero che ciò avvenga” ha confidato al nostro giornale. Intanto il IV Municipio sta seguendo la sua storia: “Ha già conosciuto il sindaco – ha detto ai nostri taccuini Gianluigi Bardini, presidente della commissione ambiente di via Tiburtina – E’ giusto valorizzare le eccellenze del nostro territorio”.