Tiburtino III, l’appello di Fratelli d’Italia al ministro: “Sgomberate gli immobili comunali occupati”

?Deve essere ripristinata la legalità e gli edifici riqualificati devono essere messi a disposizione dei cittadini. C?è allarme sicurezza negli stabili del Comune di Roma abusivamente occupati da extracomunitari in via del Frantoio. Chiediamo al Sindaco Gualtieri e al Ministro Lamorgese l?immediato sgombero della struttura da parte delle autorità competenti?. È questo l?appello che il gruppo politico Fratelli d?Italia del Tiburtino ha lanciato alle istituzioni. L?immobile era stato già sgomberato.

A luglio dello scorso anno gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ? supportati dalla Polizia di Stato ? hanno sgomberato i locali di via del Frantoio. L?immobile, che un tempo era adibito a sede della municipale, è stato anche centro di accoglienza per migranti. Dopo l?abbandono dello stabile, la struttura è stata occupata tra le contestazioni dei residenti. A nulla è servito lo sgombero di un anno fa: i locali di via del Frantoio sono stati nuovamente occupati. ?Sul posto e nei dintorni si verificano accoltellamenti, scippi, spaccio di droga in pieno giorno e regnano degrado e sporcizia?. hanno commentato Fabrizio Ghera capogruppo Fdi alla Regione Lazio, Gianni Ottaviano dirigente Fdi Roma e Roberto Santoro consigliere municipale di Fdi in IV municipio.

Gli spazi sono adiacenti a quelli della scuola elementare e dell?Infanzia ?Fabio Filzi?: ?I genitori degli alunni minacciano di ritirare i figli dalla scuola, preoccupati che possano essere coinvolti in qualcuna delle frequenti risse tra bande, o che siano costretti ad assistere a qualche scena indecorosa? hanno aggiunto. Infine, hanno concluso da Fratelli d?Italia chiedendo il ripristino di locali e il riutilizzo per fini sociali, proponendo che ?L?area e i tre edifici siano utilizzati con il supporto del Liceo Artistico Enzo Rossi, per trasformare gli ambienti ora degradati in laboratori d?arte e luoghi espositivi, dove allestire le mostre dei tanti lavori realizzati dagli studenti?.

Abbiamo raggiunto Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio per chiedere quali progetti esistono per l'area. Il minisindaco ha rimandato le polemiche al mittente spiegando: "Sono contestazioni sterili, a nessuno sono mai davvero interessare le sorti di questo immobile. Ci stiamo lavorando da tempo e la soluzione è vicina, non basta sgomberare è necessario capire prima cosa fare con i locali lberi".