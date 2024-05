Sfratto dell'Asd Tor Sapienza, gli atleti chiedono l'intervento di Roberto Gualtieri

Lo hanno aspettato fuori dal centro culturale Gabriella Ferri, a Pietralata. Sapevano che ci sarebbe stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, impegnato nella presentazione di un nuovo centro per le famiglie insieme al presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti. Un’occasione perfetta per ragazzi e bambini dell’Asd Tor Sapienza per consegnare una lettera al primo cittadino di Roma per chiedergli di riaprire il centro sportivo di via degli Alberini, chiuso dall’alba del 7 maggio. Lì operava la società calcistica che conta circa 700 tesserati e che, di fatto, non ha più una casa. Con i contenziosi giudiziari ancora in corso per quanto riguarda la gestione della struttura, gli atleti hanno fatto una semplice richiesta a Gualtieri: facci finire la stagione.

Il sequestro

Le catene all’impianto di via degli Alberini a Colli Aniene sono state messe alla luce della decadenza della concessione dell’area a favore dell’Asd Tor Sapienza, realtà che danni ha intrapreso una lunga battaglia giudiziaria con il IV municipio per continuare a gestire l’impianto. Un’azione che ha scatenato polemiche a non finire, contestata anche dal partito Democratico del Tiburtino.

La lettera

Nella lettera consegnata nelle mani di Gualtieri atleti e famiglie fanno appello alla “sensibilità di politici responsabili” per “scongiurare l’interruzione dell’attività sportiva” dei ragazzi che “comporterebbe la vanificazione di tutti i sacrifici fatti per il raggiungimento dei risultati in questa stagione”. Le squadre, ad oggi, non hanno un campo di allenamento. Situazione che sta causando “grande frustrazione e nefaste conseguenze anche sull’attività di altre incolpevoli squadre dei campionati di riferimento a carattere nazionale” come, ad esempio, il Monterosi. Si chiede, quindi, che “gli incolpevoli ragazzi possano semplicemente portare a termine la corrente stagione sportiva, per evitare un danno psicologico e fisico, indipendentemente dalle responsabilità del concessionario”.

La posizione del IV municipio

Nel tardo pomeriggio del 7 maggio, diverse ore dopo lo sgombero, tanti tesserati dell’Asd Tor Sapienza si erano ritrovati sotto la sede del municipio, su via Tiburtina, per chiedere un incontro con il presidente Umberti. Una delegazione, alla fine, è stata ricevuta dal minisindaco. Secondo il IV municipio “l'Asd Tor Sapienza non si è mai attivata per reperire soluzioni alternative e per informare esaustivamente le famiglie dei nostri atleti. Abbiamo già ribadito la massima disponibilità ad applicare eventuali nuove disposizioni dell'avvocatura capitolina continuando a mantenere la guardiania e la custodia su una temporanea fruibilità dell'impianto sportivo". I ragazzi e le loro famiglie sono “le prime vittime di questa assurda vicenda causata dall'Asd Tor Sapienza che ha messo in difficoltà anche l'amministrazione municipale che ha dovuto attenersi alle precise disposizioni impartite, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, dall'avvocatura capitolina”.