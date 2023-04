Lavori in corso a Colli Aniene: viale Franceschini si rifà il look

Continuano gli interventi di riqualificazione delle strade nel quartiere Colli Aniene del municipio Roma IV. Dopo i lavori di asfaltatura in viale Sacco e Vanzetti, è la volta di viale Franceschini. Per un importo di circa 877mila euro, verrà sistemata la carreggiata in direzione di viale Bardanzellu e in direzione viale Toglietti. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici del Tiburtino, Dino Bacchetti che definisce l’iniziativa “Un nuovo rinascimento”.

Gli interventi da Case Rosse a Pietralata

È tempo di lavori tra le strade del Tiburtino, da Pietralata a Casal Bruciato passando per Colli Aniene e San Cleto le vie dei quartieri si rifanno il look. Già nei giorni scorsi, sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento e riqualificazione di via piazza F. Sacco, viale G.Stefanini, via G. Michelotti e ancora via G. Capellini a Pietralata. Non solo. In questi mesi altri interventi hanno riguardato il quadrante Verderocca e Casal Bruciato con il ripristino della pavimentazione stradale di via Bergamini e piazza Persico. Nei giorni scorsi, sono state avviate – invece – le opere per ripristinare il manto di stradale della zona Case Rosse, a ridosso della Tiburtina a confine con il Municipio VI e nello specifico è stato avviato il primo stralcio lavori che riguarda via di Salone.

870mila euro per viale Franceschini

Dopo il rifacimento di viale Sacco e Vanzetti – nel tratto compreso tra il mercato Colli Aniene sud/rotatoria via Grotta di Gregna e via Giuseppe Scalarini, direzione viale Palmiro Togliatti - e il ripristino della pavimentazione stradale di via Santi, nuovi interventi in programma nel quartiere. “Posso annunciare che dalla prossima settimana cominceranno - condizioni metereologiche permettendo - le opere per il ripristino della funzionalità della pavimentazione stradale di viale Ettore Franceschini, il primo stralcio” ha detto Bacchetti. “I lavori interesseranno per la carreggiata direzione viale B. Bardanzellu il tratto tra via A. Sommovigo e la rotatoria di piazza C. Loriedo e per la carreggiata direzione viale P. Togliatti il tratto compreso tra la rotatoria di piazza C. Loriedo e via E. D'Onofrio”. L’importo complessivo è di euro 877.920,00.