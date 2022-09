Tiburtino III: lavori in corso su via Mozart

“Il nostro municipio punta sulla sperimentazione”. Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici del Tiburtino ha annunciato con queste parole l’avvio dei lavori in via Mozart. Gli interventi di riqualificazione del manto stradale, avviati mercoledì, continueranno anche nei prossimi giorni.

Una nuova tecnica quella utilizzata per ripristinare il manto stradale di via Mozart, una delle strade più martoriate del quartiere Tiburtino III, nel IV Municipio. Dall’assessorato di via Tiburtina hanno spiegato che si tratta di una sperimentazione: la posa di membrana bituminosa a sigillatura delle ragnature, alla risagomatura e formazione del tappeto di usura di spessore pari a 8/9 mm. Nello specifico, la membrana è composta da una miscela di emulsione bituminosa modificata ed additivata con rigenerante, pietrischetto bitumato di pezzatura 2/5 o 2/8, filler di natura minerale ed acqua di pretrattamento, prodotto e posto in opera da macchina impastatrice/stenditrice semiautomatica

“Questa gara è stata affidata grazie a un’azione caparbia voluta con il presidente del Municipio” ha aggiunto Bacchetti. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Massimiliano Umberti, minisindaco del Tiburtino: “È partito l'intervento sperimentale di recupero della funzionalità delle prestazioni stradali. Un vero cambio di passo”.