Incendio Colli Aniene, gli sfollati protestano sotto il Parlamento per la mancata proroga del Superbonus 110%

Avevano sperato nella proroga. Del resto, si erano fidati dello Stato aderendo ad un’iniziativa assolutamente legittima. Ora, a causa di un incendio che li ha già lasciati senza casa, rischiano anche di ritrovarsi senza soldi. Parliamo degli sfollati dei palazzi di largo Nino Franchellucci, a Colli Aniene, che martedì 16 gennaio e mercoledì 17 si ritroveranno sotto il Parlamento per protestare per la loro situazione. Gli stabili, ancora oggi sotto sequestro della magistratura per le indagini, erano interessati da lavori di ristrutturazione con il Superbonus 110%. Il cronoprogramma dei lavori sarebbe stato rispettato se non fosse arrivato il maledetto rogo del 2 giugno 2023.

Niente proroga del Superbonus

Con gli appartamenti distrutti e i lavori bloccati per decisione della magistratura, non è stato infatti possibile completare il 30% delle opere entro la fine dello scorso anno. Un obiettivo mancato che potrebbe costare, per ogni inquilino, fino a 50 mila euro. 24 famiglie costrette a vivere da amici, parenti o in altri appartamenti che vivono con questa spada di Damocle sopra la testa. La notizia della proroga del Superobonus 110% per i lavori fermi per cause di forza maggiore sembrava essere la soluzione ai problemi e, invece, non sarà così.

Come anticipato da RomaToday, anche se il decreto deve ancora essere convertito in legge, questa proroga non riguarderebbe il caso del Colli Aniene. Del resto, nessuno al Governo voleva andare avanti con la misura varata dall’ex premier Giuseppe Conte. Solo Forza Italia spingeva per prolungare i termini per accedere ai rimborsi dei lavori. Alla fine, è arrivato un “contentino” per il partito fondato da Berlusconi ma che, nella pratica, non aiuterà chi ne ha bisogno. Questo almeno a detta di diversi addetti ai lavori i quali, tra l'altro, hanno anche sottolineato come la norma sia molto complessa.

Protesta

Per questo, i residenti di largo Franchellucci hanno deciso di far sentire la loro voce. Domani e dopodomani si ritroveranno in piazza Goldoni per chiedere una deroga per causa di forza maggiore ai lavori del bonus 110. "Senza questa deroga, noi inquilini del palazzo andato in fiamme saremo costretti a pagare oltre ai danni dell'incendio, alla doppia rata di mutuo dell’appartamento bruciato più quella dell'affitto delle case attuali, anche i costi del bonus 110 allo stato, per importi che vanno dai 100 ai 50 mila euro ad appartamento. Oltre al danno la beffa" dicono in una nota. Tra l’altro, non ci sono ancora novità sul bonus affitto promesso agli inquilini. Se ne parla ormai da ottobre dello scorso anno ma i soldi, le famiglie, ancora non ne vedono.

Atto di disumanità

Per gli inquilini, “non prevedere una deroga per questi casi di forza maggiore, per proteggere i cittadini vittime di una sciagura, è un atto di disumanità che speriamo tutto il Parlamento Italiano possa accogliere ed in particolare il Governo, tendendo la mano a cittadini incolpevoli della difficoltà in cui sono finiti”. Perché una cosa è certa: chi abitava in quegli stabili non ha colpe. Ha aderito ad un’iniziativa dello Stato, assolutamente lecita, rispettando tutte le regole. Nonostante ciò, queste persone si ritrovano con la vita rovinata e con una grande incertezza per il futuro.