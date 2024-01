Incendio Colli Aniene, la proroga del Superbonus 110% non salva gli sfollati

Il decreto non è stato ancora convertito ma, ad una prima lettura, sembra non risolvere il problema degli sfollati di Colli Aniene. Parliamo delle 24 famiglie che non possono rientrare nelle loro abitazioni di largo Franchellucci, distrutte da un incendio scoppiato lo scorso 2 giugno e sul quale ancora è in corso un’indagine. Gli stabili erano in fase di ristrutturazione grazie al Superbonus 110% e la fatidica quota del completamento del 30% dei lavori entro il 31 dicembre era a portata mano. L’incendio, però, ha cambiato tutto.

Incendio e Superbonus

Per poter ottenere i rimborsi previsti dalla tanto discussa misura edilizia era necessario aver realizzato circa un terzo dei lavori previsti entro la fine dello scorso anno. Dopo le fiamme, i cantieri negli stabili di Colli Aniene si sono fermati e non sono più ripartiti. Gli edifici, del resto, sono sotto sequestro ed è ovviamente impossibile far tornare gli operai. Questo stop forzato ha causato altri problemi alle famiglie, già alle prese con un’evacuazione e con la necessità di trovarsi un nuovo alloggio.

Rischio stangata

Senza poter accedere al Superbonus gli inquilini degli appartamenti rischiano di dover sborsare fino a 50 mila euro a testa per i lavori non terminati. Una cifra che in pratica nessuno può permettersi. Per questo, e alla luce di situazioni simili in Italia, era stato chiesto al Governo una proroga della misura per i “cantieri incagliati per cause di forza maggiore”. Alla fine, su spinta soprattutto di Forza Italia, sarebbe arrivata questa proroga. Condizionale d’obbligo perché, a quanto pare, la misura non risolverebbe situazioni gravi come quella, appunto, di Colli Aniene.

Decreto incomprensibile

In pochi, a quanto pare, hanno capito il nuovo decreto Superbonus. RomaToday ha contattato avvocati e consiglieri capitolini e municipali per avere lumi sulla proroga e tutti, chi più chi meno, hanno risposto nella stessa maniera: “non è chiaro”. Chi, invece, vuole sbilanciarsi, fermo restando che il decreto diventerà legge solo a febbraio, dice che il decreto non ha centrato l’obiettivo principale che si era posto, ovvero quello dei lavori fermi non per volontà dell’appaltatore o del committente. Quindi, anche i palazzi di Colli Aniene non rientrerebbero nella misura. Tra l’altro, la normativa cambia anche a seconda del momento in cui è stata inoltrata la domanda per il bonus: un caos giuridico ed amministrativo difficile da sbrogliare.

Bonus affitto

Nel frattempo, non si hanno più notizie neanche del bonus affitto promesso agli sfollati. Lo scorso 26 ottobre, su iniziativa del consigliere Yuri Trombetti, l’Assemblea capitolina aveva approvato una mozione con la quale impegnava il sindaco, Roberto Gualtieri, e gli assessori competente a trovare una soluzione per le 24 famiglie. In primis, stanziare fondi per un bonus affitto, annunciato mesi prima ma mai arrivato. Un contributo per chi ha dovuto cambiare radicalmente vita, abbandonando, magari, una casa di proprietà per una in locazione. Come per il decreto Superbonus, anche in questo caso il provvedimento è sparito dai radar.

L’incendio

Quella del 2 giugno era stata una giornata di fuoco e morte. Antonio D’Amato, 80 anni, ha perso la vita nella torre di Roma nord est. 17 i feriti, alcuni dei quali con gravi intossicazioni. Decine gli sfollati che si contavano il giorno dopo: 23 al civico 73, 28 al civico 79 e 25 al civico 81. Queste persone erano state fatte quindi alloggiare presso alcuni alberghi della zona. Chi poteva si era recato da amici e parenti.

Nei giorni successivi all’incendio, gli abitanti della palazzina al civico 81 sono potuti rientrate in casa. Gli altri due stabili, quelli al civico 73 e 79, invece, sono ancora sotto sequestro ed oggetto di indagini da parte della magistratura inquirente che ha indagato 5 persone. Ci sono, quindi, ancora 24 famiglie che sognano ancora di poter tornare a vivere nella loro casa di via Nino Franchellucci.