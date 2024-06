Incendio a Colli Aniene, fissato un incontro al Mef per salvare il Superbonus

L’incontro ci sarà il 17 giugno. Al ministero dell’Economia arriveranno gli sfollati di via D’Onofrio, gli inquilini dei palazzi di Colli Aniene colpiti da un tragico incendio il 2 giugno del 2023. A più di un anno dal rogo nel quale ha perso la vita una persona, si continua a discutere se i condomini dovranno accollarsi le spese del Superbonus 110%.

Superbonus 110%

Gli stabili, infatti, erano interessati da lavori di ristrutturazione con l’agevolazione prevista dall’ex governo Conte. Gli interventi erano assolutamente in linea con le tempistiche richieste e sarebbero terminati entro il 31 dicembre 2023. L’incendio, però, ha cambiato tutto. Gli appartamenti sono tuttora sotto sequestro e i lavori non sono più andati avanti. E mentre si attende l’inizio delle operazioni peritali fissate per il 10 giugno, le famiglie vivono con l’incubo che, da un momento all’altro, le ditte che hanno svolto i lavori azionino il credito. Questo costringerebbe gli sfollati a sborsare una cifra di circa 50 mila euro ad appartamento. Oltre al danno, quindi, la beffa visto che la maggior parte degli inquilini sono costretti, dal giorno del rogo, a vivere altrove, da parenti o in affitto, senza alcun sostegno economico.

Stop per cause di forza maggiore

Ad oggi, nonostante appelli e mozioni presentate, in particolare, dai deputati romani Andrea Casu (Pd) e Francesco Silvestri (M5S), il Governo non ha voluto riconoscere lo stop alla riscossione dei crediti per “cause di forza maggiore”. Si puntava, in sintesi, a prorogare le scadenze per quelle persone veramente impossibilitate a completare i lavori. Questo provvedimento, però, non è mai stato adottato perché sarebbe impossibile quantificare la portata economica di una misura del genere che, ovviamente, sarebbe valida per tutta l’Italia, non solo per gli sfollati di Colli Aniene.

L’incontro con il Governo

Già a febbraio 2024 era stato votato alla Camera un ordine del giorno, presentato da Casu, che obbligava l’esecutivo a parlare con le famiglie. Ora, finalmente, l’incontro ci sarà ed è stato fissato per il 17 giugno. Dovrebbe esserci la sottosegretaria Lucia Albano o, al più, una sua delegata. Sarà l’occasione, l’ennesima, per gli sfollati di spiegare la loro situazione e risolvere almeno uno dei tanti problemi causati dall’incendio del 2 giugno.