Incendio Colli Aniene, ora il Governo dovrà incontrare le famiglie sfollate

Il Governo ora non può tirarsi indietro e dovrà, quanto meno, incontrare le famiglie. Di proroga, per ora, non se ne parla ma qualcosa si sta di nuovo muovendo. La Camera dei deputati ha approvato l’ordine del giorno presentato da Andrea Casu che, da mesi, sta seguendo la vicenda delle 24 famiglie rimaste senza casa a causa dell’incendio divampato il 2 giugno a largo Franchellucci, a Colli Aniene. Persone che rischiano di finire sul lastrico visto che nei palazzi colpiti dalle fiamme erano in corso dei lavori di ristrutturazione con il superbonus 110%. Senza alcuna possibilità di poter terminare le opere secondo le scadenze fissate, gli sfollati rischiano di dover sborsare più di 50 mila euro a testa.

Incontro con le famiglie

Il superbonus 110% imponeva, per ottenere i crediti, il completamento di almeno il 30% dei lavori totali entro il 31 dicembre 2023. Obiettivo che non è stato centrato a largo Franchellucci, con gli immobili bruciati e sotto sequestro. Per questo, le famiglie avevano chiesto una proroga dell’agevolazione voluta dal Governo Conte per “cause di forza maggiore”. Sul tema, giorni fa, è stato presentato un emendamento in commissione finanze alla Camera a prima firma Casu. La commissione ha bocciato, però, il documento per vari motivi: l’impossibilità di intervenire su un caso specifico e la non conoscenza di altre situazioni simili in Italia.

Famiglie abbandonate

Queste famiglie, però, non potevano essere abbandonate per l’ennesima volta. Di ceffoni, finora, ne hanno presi fin troppi. Dalla promessa del bonus affitto alla "finta" proroga, passando per l’idea di una modifica della delibera 163, quella che riguarda il contributo destinato a quelle famiglie in accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari. Niente di tutto questo, per ora, si è concretizzato. Alla fine si è riusciti a strappare il minimo sindacale al termine di settimane di appelli, sit-in e proteste. Il Governo dovrà ora disporre, in tempi rapidi, un incontro con le famiglie coinvolte insieme ai parlamentari interessati, “per trovare una soluzione che tenga contro della natura emergenziale del caso”, si legge nell’ordine del giorno.

Governo Ponzio Pilato

Durante il dibattito alla Camera, il vicepresidente del gruppo M5S, Agostino Santillo, ha attaccato duramente il Governo, reo di non aver approvato una proroga del superbonus per casi come quello di Colli Aniene: “Il Governo fa come Ponzio Pilato – ha detto – e si sta lavando le mani di questa situazione”. Tornando alla commissione finanze, durante i lavori è stata palesata l’idea di chiedere ai Comuni italiani di raccogliere situazioni analoghe a quella romana per riuscire, in futuro, a fare una stima precisa di quanto costerebbe una proroga per questi casi specifici. Un lavoro dai tempi lunghissimi e che non serve a risolvere l'emergenza delle famiglie di largo Franchellucci.