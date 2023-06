L'inferno di Colli Aniene, famiglie in albergo e un'arena estiva a piazzale Loriedo: il quartiere cerca di rialzarsi

La fase emergenziale sembra essere finita. Ora, però, viene il difficile: dare un futuro alle famiglie e al quartiere. A ormai cinque giorni dall’incendio di Colli Aniene è possibile fare un primo punto della situazione visto che i nuclei sfollati dai civici 73 e 79 di largo Nino Franchellucci, chi in un modo o chi in un altro, hanno tutti trovato una sistemazione temporanea. Buone notizie per gli abitanti del civico 81: a breve potranno tornare nelle loro abitazioni.

Alloggi

Inizialmente erano arrivate alla Protezione civile 24 domande per un alloggio temporaneo. Il numero, anche in queste ore, sembra sia destinato a scendere a meno di 20. Gli sfollati verranno alloggiati presso due strutture alberghiere, l’Hotel Cassia e l’Urban Garden, quest’ultimo vicino alla zona dove è scoppiato l’incendio. Come detto, nel corso degli ultimi giorni alcuni nuclei familiari dei civici 73 e 79 hanno trovato alloggio presso amici e parenti, altri soluzioni diverse.

Civico 81

Domani sarà una giornata importante per gli abitanti del civico 81, dichiarato inagibile e anche per questo evacuato dopo l’incendio. La commissione stabili pericolanti si riunirà per valutare l’agibilità dello stabile. Questa, sulla carta, dovrebbe essere una sorta di formalità visto che quella parte di edificio è stata interessata in maniera nettamente minore dalle fiamme. Per questo, a meno di sorprese, dovrebbe arrivare il via libera per far rientrare quelle persone presso le loro abitazioni.

Il futuro

Finita la fase emergenziale ora è il momento di guardare ad un futuro che non riguarda solo le persone costrette a vivere, per chissà quanto tempo ancora, presso degli hotel o alloggi temporanei. In ballo c’è anche la vita di un quartiere che ha subito un colpo durissimo.

Arena estiva

“Questo sarà sempre un quartiere vivo” afferma a RomaToday il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. “A Colli Aniene ci sono tante famiglie giovani ed anche per loro ci stiamo impegnando per far tornare tutti quei servizi che, pian piano, sono spariti. Questa estate vogliamo realizzare a piazzale Loriedo un’arena che accolga eventi e spettacoli – sottolinea Umberti – vogliamo che un’iniziativa del genere rappresenti un momento importante di rinascita del quartiere. Ci stiamo impegnando affinché questo si realizzi”.

Bar di piazzale Loriedo

Proprio a piazzale Loriedo c’è un bar, chiuso dall’agosto del 2017. La struttura, per più di sei anni, è stata praticamente abbandonata. Il Campidoglio aveva quindi preparato una manifestazione di interesse tesa a riqualificare il bar. Purtroppo, l’11 aprile di quest’anno, un incendio di natura probabilmente dolosa ha distrutto il bar bloccando, di fatto, qualsiasi procedura. “Ci stiamo impegnando per fare in modo che il dipartimento ambiente faccia un bando al più presto per riqualificarlo e riconsegnarlo alla comunità” spiega Umberti.