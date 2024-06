Incendio Colli Aniene, gli inquilini delle case andate a fuoco ricevuti al ministero. Ecco come è andata

Un incontro interlocutorio utile, soprattutto, a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda. Gli sfollati dell’incendio del 2 giugno a Colli Aniene hanno incontrato, martedì 18 giugno, il sottosegretario del ministero delle Finanze, Lucia Albano. Questo confronto serviva, soprattutto, per trovare un modo per evitare che gli inquilini siano costretti, in futuro, a pagare il Superbonus 110% per dei lavori che, a causa del rogo, non sono mai stati terminati.

L’incendio di Colli Aniene

È dal 2 giugno del 2023 che 24 famiglie di via D’Onofrio sono rimaste senza casa. Sulle origini dell’incendio indaga ancora la procura di Roma. il 10 giugno sono iniziate le operazioni peritali sugli stabili, ancora sotto sequestro. Proprio per questo motivo, non si sono potuti concludere i lavori del Superbonus 110% che si stavano effettuando sui palazzi. Questo vuol dire che gli sfollati, a meno di provvedimenti della politica, potrebbero essere costrette a pagare gli interventi edili per una cifra che si aggira sui 50 mila euro a nucleo familiare. Sfumata la possibilità che il Governo prevedesse una deroga per chi non ha concluso i lavori per “cause di forza maggiore”, i residenti stanno facendo di tutti per non dover subire, oltre al danno di non avere una casa, la beffa di dover pagare lavori mai terminati.

Incontro al Mef

Così, dopo mesi di proteste, appelli e sit in, una delegazione degli inquilini è stata ricevuta al ministero delle Finanze per parlare con il sottosegretario Lucia Albano. Da quanto apprende RomaToday, si è parlato soprattutto di eventuali aiuti, in forma di contributo, alle persone che hanno subito questo danno. Una misura, tra l’altro, paventata anche da Roma Capitale ma che, dopo mesi, non ha ancora visto la luce per una serie di problemi burocratici. Una delle ipotesi per cercare di alleviare la situazione degli sfollati è quella di utilizzare il bonus facciate al 90% oppure procedere con la cessione del credito la ristrutturazione dell'edificio dopo il dissequestro.

All’incontro erano presenti, collegati telematicamente, i deputati Perissa (Fdi) e Casu (Pd), e il consigliere del IV Municipio, Matteo Mariani (Fdi). L’incontro “testimonia l'attenzione del governo, e in particolare di Fratelli d'Italia, verso le problematiche di questi cittadini che stanno vivendo una situazione di grande disagio” hanno dichiarato alla Dire Perissa e Mariani. "Anche se si è trattato di un primo confronto - spiegano Perissa e Mariani - sono state comunque delineate le iniziative da intraprendere per far sì che i condomini dello stabile di via Edoardo D'Onofrio possano guardate al futuro con maggiore fiducia. Ringraziamo il sottosegretario Albano per la sensibilità dimostrata e per gli impegni presi, mentre ai residenti di Colli Aniene esprimiamo, ancora una volta, la nostra vicinanza e solidarietà".