È caccia all’ottone, razzia di pomelli e maniglie da portoni e finestre

È iniziata la caccia all’ottone e ai metalli pesanti. Dai pomelli alle maniglie, fino alle serrature: i ladri in azione nel quartiere di Colli Aniene hanno trovato un nuovo business tra la paura e la preoccupazione di chi abita nelle vie centrali ma anche in quelle più periferiche. Intanto, il gruppo del Movimento Cinque Stelle del Tiburtino ha presentato un atto per impegnare il minisindaco del IV Municipio e la sua giunta a convocare ‘immediatamente’ un Osservatorio per l’ordine pubblico e la sicurezza. “Nelle ultime settimane assistiamo ad un'escalation di crimini tutti sullo stesso versante Municipale e i cittadini non devono sentirsi soli” ha commentato ai nostri taccuini Roberta Della Casa, capogruppo pentastellata di via Tiburtina.

Negli ultimi giorni sono aumentati i furti a Colli Aniene e – se fino a poco tempo fa i box erano il bersaglio preferito dei malviventi – il nuovo ‘oro’ è rappresentato da ottone e altri metalli. E dopo i furti, registrati principalmente di notte - gli abitanti del quartiere si risvegliano, da via Balabanoff a via Zanardi e ancora in da via Marazza alle vie Ciasca, Giordani e Calosso, senza maniglie alle porte e alle finestre.

“Stiamo assistendo a una escalation di furti – ha commentato al nostro giornale Gabriella Masella, presidente del comitato di quartiere ‘Cittadini di Colli Aniene Bene Comune’ – Abbiamo intenzione di chiedere incontro un incontro con le forze dell’ordine e un presidio delle stesse. Protocolleremo una lettera per chiedere ascolto”. Non solo, per il comitato grande importanza riveste anche la sicurezza stradale, più volte evocata in questi anni.

Già in passato il Movimento Cinque Stelle, anche alla luce di furti e rapine registrate nel vicino quartiere Casal Bruciato, aveva presentato una interrogazione in consiglio che, però, non ha avuto riscontro. “È vergognoso il silenzio delle istituzioni municipali – ha sottolineato Della Casa - È necessario portare avanti iniziative di contrasto al degrado, implementare l'illuminazione e prevedere maggiori controlli”.