Colli Aniene: il cloro salva le fontane di parco Loriedo

Le fontane di parco Loriedo sono tornate in funzione, ancora una volta. A causare il malfunzionamento dell’impianto, nei giorni, era stata l’assenza di cloro che ha comportato la formazione di melma all’interno delle vasche. “Siamo riusciti a individuare il problema e abbiamo chiesto al dipartimento Simu di provvedere per una manutenzione sistematica con un meccanismo apposito” ha detto Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio a margine degli interventi a Colli Aniene.

Già nelle scorse settimane, le fontane di parco Loriedo erano tornate in funzione ma il getto d’acqua – ormai simbolo del quartiere – aveva subito una interruzione improvvisa. Prima di effettuare gli interventi di manutenzione, sono state condotte delle indagini e sono stati rimossi i pesci all’interno delle vasche.

“Considerato che la manutenzione dovrà essere realizzata nuovamente mediante l’utilizzo del cloro non è possibile mettere ancora pesci in acqua – ha precisato Umberti – Per evitare che questo avvenga e per tutelare il bene, chiederemo al dipartimento l’installazione di telecamere di sorveglianza”. Intanto, proseguono gli interventi di manutenzione dell’area verde e i cittadini restano in attesa che l’immobile posizionato al centro del parco – chiuso da anni – venga restituito al quartiere.