Colli Aniene ritrova il suo simbolo: le fontane di parco Loriedo ricominciano a zampillare

Lo scroscio dell’acqua e il getto che si alza imponente: le fontane di parco Loriedo sono tornate a zampillare e con esse ha iniziato a rifiorire il simbolo di un quartiere, per troppo tempo nervo scoperto e luogo di abbandono. Ma la strada per completare la riqualificazione dello spazio a Colli Aniene è appena stata intrapresa. Già perché mancano ancora la bonifica dell’area e il bando per la gestione dei locali. “Abbiamo sollecitato gli uffici affinché si concludano velocemente le procedure amministrative per rimuovere i materiali abbandonati” ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio.

Quando il punto ristoro di parco Loriedo è stato chiuso e posto sotto sequestro nel 2017, l’area ha subito un abbandono progressivo. I locali sono stati imbrattati e vandalizzati, successivamente le fontane hanno smesso di funzionare e le vasche si sono riempite di melma. Anche il verde è stato lasciato a se stesso. Da punto di riferimento, parco Loriedo è diventato nel tempo un simbolo di degrado. Nel 2020 le fontane sono tornate in funzione tranne poi subire una nuova battuta d’arresto.

Intanto, la vicenda giudiziaria che nelle ultime settimane ha visto il rigetto del Consiglio di Stato al ricorso degli ex gestori del punto ristoro, non è ancora del tutto conclusa, seppure alle battute finali. “Non appena sarà consentito – ha aggiunto Umberti – Gli uffici del dipartimento Ambiente lavoreranno alla stesura del bando per l’assegnazione dello spazio. Abbiamo già sottolineato l’importanza di garantire i servizi e di assicurare l’ascolto dei cittadini”.