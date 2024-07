Colli Aniene si commuove per la scomparsa dello storico farmacista del quartiere

Un’ondata d’affetto senza fine, inaspettata. Certo, dal 1990 aiutava e consigliava gli abitanti di Colli Aniene e del Tiburtino III e così, in maniera quasi naturale, era diventato un punto di riferimento del quartiere. Si è spento lo scorso 8 luglio, all’età di 84 anni, il dottor Federico Marino Fattori, titolare della farmacia su via Baldanzellu. Il farmacista ha lottato fino all’ultimo con una malattia diagnosticatigli ad inizio giugno. Dopo la sua morte, l’intero quartiere si è stretto intorno alla farmacia, ora guidata dal figlio Ferdinando.

Chi era Federico Marino Fattori

Originario di San Marino, si è formato come farmacista in provincia di Pesaro Urbino. Poi, all’inizio degli anni ’60, insieme al fratello Giuseppe, ha rilevato una sede farmaceutica al Tiburtino III, su via Trivento. Da lì si sono spostati nuovamente a Colli Aniene, su viale Santi. Dal 1990 le strade dei due fratelli si sono divise e Federico ha aperto la sua farmacia su via Baldanzellu. Il resto è storia.

“Aveva festeggiato di recente 50 anni di iscrizione all’ordine dei farmacisti” racconta a RomaToday Ferdinando Fattori, il figlio di Federico. 50 anni, oggi tocca a lui guidare la farmacia. “Papà è sempre stata una persona disponibile, accogliente con tutti e dolce con i bambini. Con gli adulti – spiega – era più “duro” per convincerli, magari, a rivolgersi al medico prima di prendere un medicinale”.

L’affetto del quartiere

Federico Marino Fattori non era un semplice farmacista. È stato letteralmente adottato dal quartiere di Collie Aniene. Ha seminato bene nel corso della sua carriera e lo testimoniano le tantissime persone che hanno partecipato ai funerali, lo scorso 10 luglio, e alle decine di clienti che ancora oggi si recano in farmacia solo per un saluto o una parola di cordoglio.

“Abbiamo chiuso per lutto per due giorni e riaperto mercoledì 10 luglio, nel pomeriggio – racconta ancora Ferdinando – c’è stato qualcuno, un certo Dario che voglio ringraziare pubblicamente, che ha messo un cartellone bianco fuori dalla farmacia, lasciando lì penne e pennarelli a disposizione di chi volesse lasciare un messaggio. Nell’arco di una giornata si è riempito ed è stato incorniciato in farmacia”. E gli ex pazienti continuano ad arrivare: “Abbiamo una lista di persone che sono venute in farmacia, e continuano ad arrivare, per abbracciarci o salutarci. Abbiamo visto anche tanti ex colleghi e colleghe e di papà”.

Meglio un consiglio di un farmaco

Spesso Federico Marino Fattori andava anche contro i suoi interessi. “Cercava di non vendere farmaci se non richiesti dal medico curante. Preferiva dare dei consigli ai pazienti. Abbiamo sempre impostato la nostra attività come una farmacia accogliente, di servizio e supporto. Papà era diventato una specie di “prete farmacista” di quartiere”.

“La nostra – spiega Ferdinando – è una farmacia orientata verso la presa in carico del paziente. Non solo consigli, siamo anche di supporto ai medici. Svolgiamo anche altri servizi che agevolano i sanitari. Per lui, lavorare in questo modo è stata una vera e propria missione. Aveva tre grandi passioni: la famiglia, con me, mia sorella e mia mamma che non c’è più, la farmacia e l’Inter”.

Passaggio di consegne

Ora toccherà a Ferdinando raccogliere l’eredità della farmacia. “Lavoro qui da 25 anni – spiega – non amo molto la distinzione dei ruoli. Per la nostra attività si può parlare di farmacia a conduzione familiare perché siamo veramente una famiglia. Una squadra che si è creata inizialmente con mio padre e poi con gli altri, colleghi e colleghe che abbiamo conosciuto nel corso degli anni”.