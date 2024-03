L'ex bar di piazzale Loriedo sprofonda nel degrado in attesa del nuovo gestore

I sigilli erano arrivati l’8 agosto del 2017. Una vera e propria sorpresa per gli abitanti di Colli Aniene i quali, all’improvviso, non hanno più potuto frequentare il bar “Dolce e Salato” situato all’interno di piazzale Loriedo. Oggi, a distanza di quasi sette anni dalla chiusura, la struttura non ha ancora un nuovo gestore e, intanto, sprofonda nel degrado.

Spazio accessibile a tutti

La denuncia arriva dal consigliere di Fdi, Matteo Mariani, che ha realizzato anche un video per evidenziare la situazione dell’ex bar. La struttura, infatti, era stata transennata ma ora le barriere sono state divelte o buttate giù. “Chiunque può entrare rischiando di farsi male. Ancora peggio se qualcuno dovesse entrarci con l’intenzione di occuparlo” dice Mariani a Romatoday. L’esponente meloniano ha quindi scritto alla presidenza del IV Municipio per chiedere una pronta bonifica.

La futura gestione

Ad oggi ancora non si conosce come e quando riaprirà il bar, un vero e proprio punto di riferimento per chi frequenta piazzale Loriedo. Nel 2023, il dipartimento ambiente di Roma Capitale, dopo un lungo contenzioso giudiziario con i vecchi gestori, aveva pubblicato una manifestazione d’interesse per avviare le procedure che sarebbero poi servite per fare un bando e dare in gestione la struttura per 12 anni. Purtroppo, il 10 aprile 2023, nel giorno della pasquetta, il bar ha preso fuoco fermando, di fatto, ogni procedimento.

Bando per la manifestazione d'interesse scaduto

“Il bando per la manifestazione d'interesse per ricevere proposte inerenti all' uso dell'immobile dell'ex "Dolce e Salato" a piazzale Loriedo, Colli Aniene è scaduto – attacca Mariani - come si evince dalle immagini all'estero ed all'interno della struttura l'area necessita di un'urgente bonifica. Fra i tanti progetti per il Giubileo2025 perché non includere anche quest'opera” per farne “uno spazio ricreativo, un centro culturale o una seconda sede per l'ufficio anagrafico nel Municipio IV dopo la chiusura di San Romano da parte della stessa amministrazione a guida PD”.

Il presidente del VI Municipio, Massimiliano Umberti, ha spiegato a RomaToday la situazione del bar: “C’era stata la manifestazione ma l’incendio ha bloccato tutto – afferma – questo ha comportato la necessità capire quanto fossero ingenti i danni visto che chi subentrerà nella gestione dovrà tenere conto anche di questo. La procedura, curata dal dipartimento ambiente di Roma, è ripartita e contiamo di riconsegnarlo alla comunità quanto prima”.