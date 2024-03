Colli Aniene, carreggiate ridotte, ciclabili, isole ambientali e autovelox per rendere le strade più sicure

Autovelox, attraversamenti rialzati ed isole ambientali. Di idee allo studio ce ne sono diverse, compresa quella di restringere, in qualche modo, le carreggiate per scoraggiare gli aspiranti piloti ad andare a folli velocità. La commissione mobilità di Roma Capitale si è occupata della sicurezza stradale nel quadrante dei Colli Aniene, in particolare di viale Palmiro Togliatti, via Ettore Franceschini, via Battista Baldanzellu, via Sacco e Vanzetti e via Fernando Santi.

Incidenti

La commissione si è riunita in seguito all’ultimo incidente mortale dell’11 marzo, quando un anziano è morto perché investito mentre attraversava viale Sacco e Vanzetti. Sulla stessa strada, il 26 settembre 2023, una bambina di 11 anni è stata investita sulle strisce pedonali all’uscita da scuola. E ancora, sempre su viale Sacco e Vanzetti sono stati investiti, nel 2016, due studenti. Tante le segnalazioni e proteste dei residenti che, da anni ormai, chiedono di mettere in sicurezza il quadrante.

Carreggiata troppo ampia

Sono intervenuti l’assessore del IV Municipio, concetto Zanghi, il consigliere municipale, Ruggero Piccolo, insieme al comandante del IV Tiburtino della polizia locale Maurizio Sozzi. Tra i partecipanti c’era anche Roma servizi per la mobilità e tutti, chi più chi meno, hanno evidenziato lo stesso problema: quelle strade sono troppo larghe.

“Bisogna ridurre l’ampiezza di viale Palmiro Togliatti e altre strade – ha sottolineato Ruggero Piccolo - o con la nuova pista ciclabile o, magari, prevedendo una via preferenziale per gli autobus. Il problema della velocità c’è tra queste vie di alta percorrenza che sono di competenza del dipartimento”. Attraversare lungo queste vie a Colli Aniene è una vera sfida: “In un sopralluogo abbiamo visto come alcuni attraversamenti pedonali siano lunghi anche 20 metri, fattore che aumenta i rischi per i pedoni”. Nella zona di Colli Aniene è prevista anche la realizzazione di un’isola ambientale. Parliamo, però, di tutti interventi a lungo termine mentre, viste anche le proteste dei residenti, serve agire immediatamente per dare un primo segnale”.

Come, ad esempio, illuminare meglio gli attraversamenti pedonali visto che, in alcuni punti, specialmente all’imbrunire, si fa fatica a distinguere i pedoni. Un altro aiuto potrebbe arrivare dalla futura tramvia Togliatti, un’infrastruttura che potrebbe essere sfruttata proprio per rendere la carreggiata meno ampia.

Autovelox su viale Palmiro Togliatti

Tra le proposte c’è quella di installare degli autovelox su viale Palmiro Togliatti. Ne ha parlato il comandante del VI gruppo Tiburtino Maurizio Sozzi che, in un certo, senso, ha voluto ridimensionare il problema. Dal 2021 al 2024, secondo i dati dei vigili, ci sono stati due morti. “Fatti gravi, sarebbe meglio che non ne fossero – ha detto – ma parliamo comunque di una zona sotto controllo”. Ha parlato anche della morte più recente, quella di un pedone di 82 anni: “Purtroppo ha attraversato di notte, con la pioggia, in un punto non consentito dal Codice della strada mettendosi, quindi, in pericolo”. Sozzi non ha scartato l’idea di installare dei velox lungo la strada: “Lo stiamo valutando, non tutte le strade hanno le caratteristiche tecniche compatibili”.

Più controlli

C’è fiducia sul fatto che in futuro possano aumentare i pattugliamenti, grazie anche all’arrivo di nuove forze nel corpo dei vigili urbani: “A settembre ci saranno nuovi agenti – ha spiegato Sozzi – forze fresche indispensabili perché l’età media dei gruppi ci vedrebbe di più in riva al mare a pescare che in mezzo alla strada a lavorare” ha sottolineato ironicamente.

Roma servizi per la mobilità

Anche Roma servizi per la mobilità è convita di una cosa: quelle strade vanno ristrette: “Il vizio di fondo è chiaro – ha detto l’ingegner Benvenuti - strade concepite negli anni ’80, classificate come strade principali. Dobbiamo ricalibrare le sezioni allargando i marciapiedi, inserendo nuove funzioni e risistemando gli spazi di sosta”. La commissione si aggiornerà tra 45 giorni per fare un nuovo punto della situazione e, soprattutto, per capire quali potrebbero essere gli interventi immediati da realizzare per rnedere più sicure le strade di Colli Aniene.