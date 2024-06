Colli Aniene, via ai lavori di riqualificazione del Mercato Tiburtino Sud

Al termine dei lavori, che dureranno 300 giorni, il mercato rionale Tiburtino Sud di viale Sacco e Vanzetti cambierà completamente aspetto. Sono partiti i cantieri per il restyling per l’area mercatale dopo 31 anni di attesa. Una struttura sulla quale non si era mai intervenuti e che presenta, in maniera evidente, i segni del tempo. Non si tratta di semplici interventi di ristrutturazione. Grazie alla collaborazione con Mercati d’Autore, rete d’impresa nata nel 2015 e che coinvolge 34 mercato rionali di Roma e oltre 1.000 attività, Tiburtino Sud cambierà completamente volto.

I lavori

Per rifare il look al mercato serviranno 807 mila euro. Verrà rifatta completamente la pavimentazione e ripristinato l’impianto di illuminazione pubblica. Un altro lavoro molto importante è quello per l’impermeabilizzazione delle coperture. Si procederà, inoltre, all’adeguamento dell’impianto idraulico e al rifacimento completo dei servizi igienici.

Ci sarà poi il “tocco” di Mercati d’Autore. Per i negozi sono state pensate insegne caratteristiche che rendano immediatamente riconoscibile l’intero mercato. Come si legge sulla pagina dedicata al Mercato Tiburtino Sud, una parte importante del “lavoro è quello di creare delle grafiche nuove, fresche e accattivanti, che comunichino il mercato e le sue attività”. Una volta realizzato il progetto, verrà poi “attuata una comunicazione digitale strategica del mercato” con la creazione di un logo che “permetterà lo sviluppo di tutto il materiale grafico e pubblicitario personalizzato” del mercato.

Il Mercato Tiburtino Sud

Il mercato che sorge su viale Sacco e Vanzetti è uno dei simboli del quartiere, inaugurato nel 1993, con tanti banconi dedicati soprattutto al cibo. Con la ristrutturazione l’area commerciale potrà rilanciarsi con la creazione e l’allestimento anche di due aree comuni dove le persone possono sedersi, mangiare e passare del tempo. “Sarà un mercato completamente colorato che darà decoro al quartiere e diventerà finalmente un punto di socialità per tutti i cittadini, la piazza del quartiere” ha detto, in una nota, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.