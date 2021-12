Gualtieri chiama, Zingaretti risponde: corrispondenza di amorosi sensi per il Casale della Cervelletta

“Collaboriamo per rendere fruibile il Casale e la Tenuta della Cervelletta”. È questo l’invito che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha lanciato al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Di recente, la torre è stata interessata da lavori di ristrutturazione e si è posizionata al primo posto della classifica FAI 'I luoghi del cuore'.

Ad aprile di quest’anno e, successivamente, a maggio e giugno la Regione Lazio aveva dato la propria disponibilità al Comune di Roma, all’epoca a guida Movimento Cinque Stelle, per provvedere alla sistemazione del Casale del Cervelletta. Non avendo ricevuto risposta, in estate, aveva replicato l’invito. Dal Campidoglio, infine, la disponibilità ad accettare l’offerta a patto che la Regione si inserisse in un discorso già avviato dal Comune. Con l’arrivo della campagna elettorale e delle elezioni non è stato fatto più alcun passo avanti in tal senso.

È Roberto Gualtieri ora a ritornare sulla fruibilità del Casale, ricordando che si tratta di “un bene pubblico di grande rilevanza storica e identitaria della città” sottolineando l’importanza di “restaurarlo, valorizzarlo e restituirlo così alla cittadinanza, tenendo ben presenti le esigenze dei territori limitrofi e con un percorso partecipato con le associazioni di quartiere per la sua futura funzione pubblica e sociale” ha spiegato il sindaco.

Nicola Zingaretti non ha esitato ad accettare l’invito di Gualtieri a cui ha risposto scrivendo una lettera: “Desidero confermarle con convinzione il nostro impegno a contribuire per recuperare e mettere a disposizione della comunità il Casale e la Tenuta della Cervelletta e accolgo con entusiasmo l’invito di Roma Capitale a collaborare, a livello organizzativo ed economico, per salvare e tutelare questo bene storico all’interno della Riserva naturale Valle dell'Aniene”.