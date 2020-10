Colli Aniene: lavori al casale della Cervelletta, il Colosseo di Roma est si rifà il look (finalmente!)

Sono in corso i lavori di ristrutturazione presso la torre del Casale della Cervelletta, a Colli Aniene, il patrimonio archeologico del IV Municipio, finalmente, verrà messo in sicurezza. Tante le battaglie delle associazioni e dei comitati in questi anni. Ad esultare anche l’associazione ‘Piccolo America’ che nei mesi estivi ha svolto proprio all’interno del parco del Casale una delle arene cinematografiche della città.

“E’ il primo intervento che viene fatto per salvare questo bene che dal 2001, quando venne acquisito da Roma Capitale, è stato lasciato in uno stato di abbandono – ha spiegato in una nota Eleonora Guadagno, presidente della commissione cultura del Campidoglio - Abbiamo fortemente voluto e sollecitato l’apertura di questo cantiere, viste le condizioni della struttura che è gravemente lesionata e a rischio crollo”. Guadagno ha spiegato: “In Commissione Cultura abbiamo chiesto di valutare l’adozione della somma urgenza per la messa in sicurezza, proprio come poi è stato fatto, con uno stanziamento di 125 mila euro. Ulteriori 212 mila euro sono stati invece vincolati per la progettazione relativa all’utilizzo del casale”.

Tra gli interventi anche la cerchiatura della torre, il consolidamento delle aperture e delle finestre, l’impermeabilizzazione e messa in sicurezza della copertura della torre, la disinfestazione e pulizia della struttura da rifiuti vari e piante infestanti. Dalla commissione cultura anche l’annuncio di un percorso condiviso con la cittadinanza per comprendere in quale modo utilizzare gli spazi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In attesa che venga avviato dal Campidoglio il secondo intervento urgente, volto alla messa in sicurezza del tetto dell'intera struttura, ribadiamo che l'obiettivo prefissato è la riapertura del Casale e la sua restituzione alla comunità. Nella speranza che questi mesi difficili passino nella maggior serenità possibile, non vediamo l'ora di rivederci tutti sul grande pratone” hanno commentato dal Piccolo America.