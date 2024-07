Tor Sapienza, preoccupano i roghi del campo rom di via Salviati

Fermare il trasporto illecito e la combustione dei rifiuti nel campo rom di via Salviati. È quanto chiede la mozione presentata dal consigliere del IV Municipio del Movimento 5 Stelle, Stefano Rosati. Quest’ultimo ha voluto portare nuovamente alla luce i problemi tristemente noti legati al campo di Tor Sapienza, al confine tra il V e il IV municipio.

Trasporto illecito dei rifiuti

Nel corso degli anni, sono decine gli episodi di cronaca legati all’insediamento di via Salviati. A farla da padrone, però, sono fatti legati al trasporto illecito di rifiuti che, solitamente, vengono poi dati alle fiamme. Sono state tentate diverse soluzioni, compreso l’invio dell’esercito: evidentemente queste misure non sono sufficienti. Un problema che i residenti di zona, specialmente quelli di Colli Aniene, avvertono ancora di più l’estate, quando questi fenomeni si moltiplicano. La paura è quella di respirare fumi tossici che, ovviamente, arrivano ad interessare anche altre zone della città.

Roghi tossici

Nella mozione presentata da Rosati si legge che nel campo rom di via Salviati “si verificano, con un’alta frequenza, molteplici incendi che generano fumi neri potenzialmente nocivi per la salute e per l’ambiente”. Anche i cittadini dei quartieri vicini, “sempre più preoccupati, denunciano spesso tali avvenimenti” perché costretti “ad inalare sostanze nocive e cancerogene che si sprigionano” dai roghi.

Da qui la richiesta al presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, di sollecitare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per chiedere al prefetto di Roma e al Governo nuovi interventi per “intensificare le misure di vigilanze e controllo da parte delle forze dell’ordine” per “intercettare e bloccare il trasporto illecito e la combustione dei rifiuti” nel campo rom di via Salviati.