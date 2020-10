Colli Aniene: residenti evidenziano le buche, il Comune mette una toppa

Si sono armati di una bomboletta spray e hanno provveduto a rendere evidenti le buche, anche profonde, presenti sulla strada. E non solo per attirare l’attenzione delle istituzioni ma anche per avvisare automobilisti e avventori del possibile pericolo. Siamo in viale Sacco e Vanzetti, nel quartiere Colli Aniene dove la manutenzione stradale, per la gran parte del territorio continua a rimanere una chimera.

Strade groviera, buche, manti dissestati. A Colli Aniene va in scena la protesta dei residenti esasperati e stanchi di dover fare i conti ogni giorno con i disagi. “Le strade più mal ridotte sono il viale Sacco e Vanzetti, dove è stata ripristinata solo una parte di carreggiata, via Grotta di Gregna e ancora via Gordani” hanno spiegato alcuni residenti al nostro giornale.

Dopo qualche ora, nelle buche evidenziate su viale Sacco e Vanzetti, è stato sversato dell’asfalto. Una scena singolare che farebbe anche sorridere se non suscitasse prima di tutto rabbia: la strada sgretolata intorno, lo spray arancione e dell’asfalto come toppa per coprire una buca. Non è la prima volta, tuttavia, che i residenti del quartiere ingegnano proteste simboliche per evidenziare i disagi. Nella primavera del 2018 a Colli Aniene comparve una savana, con animali cartonati, all’interno dello spartitraffico dove l’erba aveva superato il metro d’altezza.