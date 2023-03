Nuova vita per l'ex bar Dolce e salato: così rinascono i locali di piazzale Loriedo

A sei anni dalla chiusura, l’ex bar ‘Dolce e salato’ del parco Loriedo torna a vivere. Su cosa avverrà nei locali – già sequestrati e poi abbandonati – si deciderà in seguito: per ora il Comune di Roma ha pubblicato avviso per raccogliere manifestazioni di interesse. Quelle che è certo è che l’immobile dovrà essere valorizzato. “Il centro del quartiere di Colli Aniene tornerà a pulsare grazie ad una azione perentoria a tratti assillante da parte dell'amministrazione municipale” ha commentato Massimiliano Umberti, presidente del Tiburtino.

La chiusura e il sequestro del locale

Era l’agosto del 2017 quando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno apposto i sigilli all’attività ‘Dolce e salato’. Il locale era un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere Colle Aniene che – con il sequestro dell’immobile avvenuto per abusi edilizi – sono diventati orfani di un luogo di socialità. Già nel 2016, come raccontato all’epoca dalle pagine del nostro giornale, era stato avviato il procedimento: a nulla era servito il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato da parte dei gestori della struttura. Di fatto, con la chiusura del bar – che anche logisticamente rappresentava il centro di parco Loriedo – l’intera area e le fontane hanno subito delle conseguenze, sprofondando per anni nel degrado.

Il cloro salva le fontane di piazzale Loriedo

Recentemente il sistema idrico dell’impianto che alimenta le fontane - altro simbolo del parco realizzato sulla base del progetto ‘Cento piazze’ di Veltroni - è stato manutenuto. Per contrastare le improvvise interruzioni dei getti d’acqua, all’interno delle tubature è stato messo del cloro e questo, di conseguenza, ha reso impossibile popolare le vasche di pesci. A marzo del 2022, dunque, le fontane sono tornate a zampillare, restituendo al parco parte del vecchio splendore.

Il piazzale torna ai cittadini

Un evento con centinaia di partecipanti ha segnato uno spartiacque tra l’abbandono dei sette anni precedenti e la riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini. Già perché un concerto jazz all’interno dell’area – precedentemente ripulita e bonificata grazie a un intervento congiunto di Comune e Municipio - ha segnato un nuovo inizio, puntando i riflettori sulla struttura abbandonata dell’ex bar dolce e salato.

L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse

Il Comune di Roma ha pubblicato una manifestazione di interesse per dare in concessione i locali dell’ex bar dolce e salato. “Il bando scadrà il 24 aprile 2023 e finalmente un luogo dimenticato per anni potrà tornare nelle mani dei cittadini. È espressamente previsto dal bando la destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. Il centro del quartiere di Colli Aniene tornerà a pulsare grazie ad una azione perentoria a tratti assillante da parte dell'amministrazione municipale” ha detto Umberti. Ha concluso: “Il nostro motto è: mai più luoghi abbandonati sul territorio, ma tanti luoghi di socialità e aggregazione per i cittadini. È qui che si vede il vero cambio di passo amministrativo. Un ringraziamento ai Comitati di Colli Aniene per lo stimolo e l'impulso che ci hanno dato in questo anno e mezzo."