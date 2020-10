Tiburtino III, l’Ater pubblica il bando per la costruzione di 12 ascensori

Lo aveva annunciato lo scorso maggio Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio: in via Venafro saranno realizzati gli ascensori. E dopo qualche mese di attesa la pubblicazione del bando che prevede la costruzione di sei 12 ascensori nelle sei palazzine della strada che compongono il lotto 17 di via Venafro. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 23 novembre.

Gli interventi riguarderanno l’eliminazione delle barriere architettoniche con la costruzione di ascensori e sovrascale per un importo di 2 milioni e mezzo di euro. Non solo, verranno realizzati anche i cappotti termici con un investimento dello stesso importo. "Manteniamo l'impegno preso con i residenti del complesso Ater di via Venafro: con un investimento regionale di 5 milioni di euro nei prossimi mesi verranno realizzati 12 ascensori e 2 servoscale, oltre al rifacimento dei cappotti termici. Ma non solo manutenzione edilizia: realizzeremo anche un playground con aree verdi, parco giochi e percorsi di allenamento sportivo per gli abitanti del quartiere. È con opere e servizi che si restituisce dignità e valore alle periferie di Roma" ha detto Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.

"Dopo un iter molto complesso vede la luce la pubblicazione di un attesissimo bando di gara. Al termine dei lavori gli inquilini Ater più anziani non saranno più prigionieri nei propri alloggi. Ma gli interventi di riqualificazione non si fermano: proseguiremo con l'installazione dei cappotti termicia", ha aggiunto il direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A completare il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Tiburtino III anche la costruzione di un playground, un'area verde attrezzata con parchi gioco per bambini e percorsi fitness per adulti, che rappresenta il frutto di un progetto partecipato con i residenti del quartiere.