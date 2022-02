A Colli Aniene un anello ciclo-pedonale per collegare i luoghi del quartiere

Un anello ciclo-pedonale per collegare le zone di interesse e quelle maggiormente frequentate: a Colli Aniene l’anello ciclo-pedonale diventa un progetto possibile. Lo ha deciso l’assemblea capitolina votando un emendamento da inserire nella delibera di approvazione al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. “L’Assemblea Capitolina ha recepito la proposta del Gruppo di Lavoro sulla Mobilità del Comitato di quartiere di Colli Aniene che ha proposto il progetto con l’intento di favorire l’affermazione di forme alternative di mobilità sostenibile” ha commentato Ferdinando Bonessio, consigliere comunale di Europa Verde.

Da tempo il comitato di quartiere Colli Aniene Bene Comune ha avviato un’azione di sensibilizzazione per ottenere interventi di mobilità sostenibile. “La rete ciclo pedonale che immaginiamo deve avere caratteristiche di sicurezza tali da consentire l’accesso in piena tranquillità a minori e persone diversamente abili e nelle aree interne sarebbe opportuno prevedere ‘zone 30’ e percorsi guidati per agevolare la circolazione di bicilette e carrozzine” hanno spiegato dal comitato di quartiere.

Sicurezza e sostenibilità sono dunque le parole chiavi della mobilità che si aspetta di vedere a Colli Aniene. “L’idea da sviluppare è quella di creare a costi ridotti, sfruttando anche le piste ciclabili già esistenti, una rete basata su un anello passante lungo le 4 strade principali del quartiere e intersecato dalla grande arteria di viale Palmiro Togliatti lungo la quale scorrerà il GRAB” ha aggiunto Bonessio. “Da parte dell’attuale maggioranza, presente in Assemblea Capitolina, vi è la piena volontà di continuare a seguire tutte le fasi affinché questo importante progetto territoriale possa presto diventare realtà” ha concluso.