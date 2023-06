Un albero pericolante dal 2019 è caduto nel giardino di un asilo a Colli Aniene

Stava per essere abbattuto ma, alla fine, ci ha pensato la natura. Nella giornata di mercoledì 14 giugno è caduto un albero ai Colli Aniene, a Roma. Sembrerebbe, visti gli scenari apocalittici vissuti nella Capitale a causa del maltempo, quasi un qualcosa di normale. Peccato che questo albero si trovasse all’interno dell’asilo nido “La mongolfiera magica”, su via Battista Bardanzellu, e che fosse stato dichiarato pericolante già nel 2019.

Albero crollato

L’arbusto è caduto nel pomeriggio del 14 giugno all’interno del nido. Fortunatamente, in quel momento, non c’era nessuno presente all’interno della piccola area verde. La verifica di stabilità sulla pianta, avvenuta nel 2019, aveva dato esito negativo ma non era stata mai abbattuta e lo spazio intorno era stato semplicemente interdetto.

Alberi abbattuti

È quindi emerso che l’albero stava per essere abbattuto dato che, pochi giorni prima, c’era stato un sopralluogo durante il quale erano stati rimossi dei rami che erano caduti a terra. A spiegare la situazione a RomaToday è l’assessora alla scuola del IV Municipio Annarita Leobruni: “Appena ci siamo insediati – racconta Leobruni – abbiamo effettuato le verifiche di stabilità su tutti gli alberi presenti all’interno delle scuole del territorio”.

Queste valutazioni durano, all’incirca, due anni e poi devono essere rifatte. Quindi, quella relativa all’albero del nido “La mongolfiera magica” era “scaduta” nel 2021. “Solo lo scorso anno – sottolinea Leobruni – abbiamo abbattuto circa 60 alberi pericolanti. Due giorni prima della caduta dell’arbusto in questione avevamo effettuato un sopralluogo ed avevamo deciso di interdire la zona in attesa dell’intervento di abbattimento che sarebbe avvenuto nei prossimi giorni”.

Gli operai, insomma, sono stati anticipati dalla natura che, con la pioggia ed il vento, ha sradicato l’albero. “La valutazione di stabilità degli alberi è stato uno dei primi interventi che abbiamo fatto quando ci siamo insediati – riprende Leobruni – avevamo ripreso il giro di abbattimenti degli arbusti ed era programmato anche quello presente all’interno dell’asilo nido”.

Nelle stesse ore accadevano fatti analoghi in altre zone di Roma. In particolare a Tintoretto, nell'VIII municipio, un albero è caduto a pochi passi dall'entrata dell'istituto comprensivo Montezemolo, fortunatamente senza ferire nessuno.