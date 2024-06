L'ex istituto religioso del Tiburtino III diventa un centro giovanile e di accoglienza Caritas

Mille e ottocento metri quadri di spazi d'accoglienza, ricreativi, laboratori, aule per corsi di formazione, impianti sportivi e un ambulatorio per il supporto psicologico e psichiatrico. Quello che un tempo era un istituto religioso gestito da suore, oggi completa la sua trasformazione e diventa un centro giovanile a 360 gradi, aperto alla partecipazione in un quartiere popolare come Tiburtino III.

Un centro giovanile al Tiburtino III

In via Venafro 28 nel IV municipio ha inaugurato il "Polo della carità don Pino Puglisi", un luogo che accoglie "tra le ferite e le necessità più urgenti di questo territorio" come spiega il vescovo ausiliare del settore Nord Daniele Salera "ma sarà anche un segno che manifesta e garantisce la stessa legalità, giustizia e desiderio di pace che accompagnarono l'opera del beato Puglisi". Un tempo istituto religioso gestito dalle suore, nel tempo è stato riaperto da Caritas per essere adibito a centro di accoglienza per minori stranieri e italiani, oggi si amplia e si rinnova diventando centro giovanile e di ascolto delle fragilità.

Laboratori, campi sportivi e assistenza psicologica

Dopo che le suore hanno donato la struttura al Vicariato, è subentrata la necessità di ristrutturarlo e metterlo a norma. Grazie a una serie di donazioni private e di aziende (tra le quali Ferrovie dello Stato), lasciti testamentari e l'attivazione dei bonus edilizi, Caritas è riuscita a rimetterlo a nuovo, con i lavori conclusi nel mese di febbraio scorso. Un investimento complessivo di circa tre milioni di euro. Grazie a questo intervento, il "Polo della carità" di via Venafro 28 ora ha un centro di aggregazione giovanile frequentato da 160 ragazzi e ragazze, campetti sportivi, laboratori artistici e musicali, un orto solidale. Continua ad esistere il centro di accoglienza per minori ai quali si aggiungono i neo maggiorenni in uscita dalle case famiglia. Ci sarà inoltre un ambulatorio per l'assistenza psicologica e psichiatrica di persone (in particolare migranti, ma non solo) vittime di traumi, come quelli derivanti dalle torture e i maltrattamenti subiti durante i viaggi della speranza per raggiungere le cose europee.

Formazione per minori

Un'ampia parte del Polo è dedicata alla formazione e all'inserimento lavorativo per i minori, con l'Officina delle Opportunità. Non solo: è stato creato un luogo di aggregazione che sarà riferimento delle Caritas parrocchiali del quadrante, dove potranno organizzare incontri e attività di stoccaggio e distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie vulnerabili della zona. "L'idea è di farlo diventare anche un luogo per organizzare eventi culturali e musicali - spiegano da Caritas - e una prova già è stata fatta, riuscitissima: si è esibita un'orchestra offerta dall'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede".

"Un segno di speranza"

"È un segno di speranza che si lega molto al messaggio con cui Papa Francesco ha indetto il Giubileo dell’anno 2025 - il commento del direttore di Caritas Roma, Giustino Trincia -. Sarà dunque un luogo di incontro e di cooperazione, ispirato anche dalla figura di don Pino Puglisi, lui stesso segno di speranza, che ha dimostrato come sia possibile scommettere sui giovani, coinvolgerli attivamente per essere testimoni della legalità, della pace e della coesione sociale". All'inaugurazione anche il vescovo ausiliare Benoni Ambarus e il cardinale Enrico Feroci, direttore Caritas fino al 2018.