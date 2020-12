Casal Bruciato: termosifoni spenti in 150 appartamenti. Inquilini esasperati

Ci risiamo, puntuale come ogni anno anche il Natale 2020 per le famiglie che vivono nelle palazzine di via di Casal Bruciato si prospetta al freddo se nessuno interverrà in tempi brevi e soprattutto con manutenzioni durature. Dal comitato popolare di Casal Bruciato, da tempo in supporto alle famiglie, hanno commentato: “In questi appartamenti vivono anziani e disabili, se non ci saranno soluzioni immediate, metteremo in campo azioni incisive”.

Sono 150 gli appartamenti al freddo da cinque giorni ai civici 25 e 27 di via di Casal Bruciato. “Le palazzine – hanno spiegato dal comitato – Sono di proprietà di Ensarco e dovrebbero essere vendute ad Ater ma ad oggi della vendita non abbiamo ancora nessuna certezza e intanto la manutenzione latita”. La stessa storia, in quartiere si è verificata lo scorso anno, in questa come in altre strade: anche nelle occasioni passate gli interventi non sono stati risolutivi e gli inquilini continuano a vivere al freddo da tempo, tra loro anziani e disabili.

Ma la manutenzione, in queste palazzine, resta una chimera per ogni cosa. “Tutti i giorni ci segnalano disagi, alcuni inquilini vivono addirittura con le bacinelle per raccogliere l’acqua delle infiltrazioni anche nelle camere da letto – hanno spiegato ancora dal comitato – Qualche giorno fa è stata fatta da tutti una colletta per risolvere un danno alle tubature di un appartamento che a causa della mancanza di manutenzione si era allagato”. Intanto la rabbia cresce, di pari passo con il freddo e gli inquilini sono pronti alla protesta.