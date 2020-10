Casal Bruciato, il comitato popolare monta panchine nei cortili

Hanno preso blocchi di legno e chiodi e hanno montato panchine molto originali all’interno dei cortili del palazzo. Siamo in via Casal Bruciato, nell’omonimo quartiere, ai civici 25 e 27. I protagonisti dell’iniziativa sono gli attivisti del comitato popolare da tempo impegnati a sopperire le carenze dell’amministrazione e che nei mesi scorsi si sono distinti per la lotta serrata a supporto degli inquilini rimasti al freddo nelle proprie abitazioni.

“L’idea è nata osservando le inquiline del palazzo che spesso sono in cortile a chiacchierare – ha detto Marcella del comitato popolare – Pertanto abbiamo pensato di fornire loro una posizione più comoda allestendo così delle piccole panchine che possono utilizzare, chiaramente, nel rispetto delle norme anti-contagio”. Alla costruzione delle panchine hanno partecipato anche le inquiline, entusiaste di collaborare.

Le panchine di via Casal Bruciato non solo sono uno strumento di ‘comodità’ per gli inquilini ma vogliono rappresentare anche altro: “Soprattutto la cura del nostro quartiere e del benessere degli abitanti – ha aggiunto ancora Marcella – E’ importante avere a disposizione uno spazio all’aperto in un momento così particolare”.