Casal Bruciato: attraversamenti pedonali più sicuri, lavori all’ingresso del parco

Un blocco di cemento rialzato al centro della strada, in via Bergamini, nei pressi dell’omonimo parco per garantire la sicurezza ai pedoni. A rivendicare gli interventi è il gruppo dem del Partito democratico: “Abbiamo ascoltato le istanze dei cittadini” ha commentato al nostro giornale Massimiliano Umberti, ex capogruppo in municipio.

“Troppi incidenti, servono interventi”. Queste le richieste dei residenti di Casal Bruciato che da tempo denunciavano l’assenza di sicurezza tra le strade del quartiere soprattutto nei pressi degli attraversamenti pedonali. Già durante lo scorso mese di agosto, su iniziativa del gruppo dem è stato realizzato un altro attraversamento pedonale con ‘salvagente’ in piazza Balsamo Crivelli. Lo stesso posto in cui l’anno prima (agosto 2019) un uomo è stato investito e ha perso la vita dopo pochi giorni.

“In passato questi due attraversamenti sono stati teatro di incidenti, troppi – ha aggiunto Massimiliano Umberti – Era necessario mettere in sicurezza piazza Balsamo Crivelli così come via Bergamini. Con la realizzazione di questi interventi abbiamo dato attenzione ai pedoni rendendo il quartiere più vivibile e meno pericoloso, c’è ancora tanto da fare ma questo è un buon punto di partenza”.