Casal Bruciato senza riscaldamenti: tutti contro Enasarco

La caldaia è rotta, le tubature deteriorate e i termosifoni sono spenti. Siamo nelle palazzine di via di Casal Bruciato, nell’omonimo quartiere del Municipio IV dove circa 170 famiglie vivono al freddo. Gli immobili sono proprietà di Enasarco: è la fondazione a doversi occupare della manutenzione. “Abbiamo sollecitato già Ensarco, non è compito nostro intervenire” ha detto a Roma Today il minisindaco della Tiburtina, Massimiliano Umberti. A chiedere interventi a Enasarco anche i consiglieri capitolini di Sinistra Civica Ecologica.

L’esasperazione diventa protesta

Quello che da giorni succede a Casal Bruciato è una storia che si ripete da anni in quartiere: a novembre proteste e azioni per rivendicare i propri diritti. Lo scorso lunedì, dopo numerose richieste di interventi, gli inquilini delle palazzine di via di Casal Bruciato e la vicina via Giacinto Facchinetti, sono scesi in strada e hanno bloccato l’accesso alla via con l’utilizzo di cassonetti e materassi. A supportare la loro azione di protesta anche il comitato popolare Casal Bruciato e il sindacato Asia-Usb. Nel pomeriggio di mercoledì, gli stessi hanno organizzato un’assemblea nel cortile condominiale per organizzare ‘le prossime mosse’. I promotori dell’assemblea. Dagli inquilini, intanto, nessuna resa: “Se le cose non cambiano, continuiamo le proteste non solo in quartiere, anche nelle sedi deputate”.

I consiglieri capitolini chiedono l’intervento di Enasarco

A chiedere un intervento immediato a Enasarco, oltre al Municipio IV, anche i consiglieri comunali e municipali di Sinistra Civica Ecologista: “Chiediamo che Enasarco si faccia immediatamente carico del problema, la cui risoluzione è di sua competenza. In caso questo non avvenga ci impegneremo per formare un tavolo con tutti gli enti coinvolti, chiameremo gli assessori interessati, il municipio, l’Ater, affinché si intervenga per mettere in mora la proprietà, si trovi una risoluzione definitiva delle problematiche esistenti e i riscaldamenti riprendano a funzionare regolarmente” hanno detto i consiglieri di Sinistra Civica Ecologista Campidoglio, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, e Carla Corciulo, consigliera del IV Municipio.