Casal Bruciato: 135 famiglie al freddo da giorni, inquilini del Comune bloccano la strada

Esasperati dal freddo e dall’assenza di risposte sono scesi in strada, hanno bloccato la via e chiesto interventi immediati. È successo a Casal Bruciato, uno dei quartieri del IV Municipio, a ridosso di via Tiburtina. In queste palazzine popolari, dal civico 90 al civico 94, vivono 135 famiglie che da giorni denunciano guasti agli impianti della caldaia. “Accendo il forno per riscaldare la casa” ha detto ai nostri taccuini la signora Nunzia, tra i manifestanti. Gli interventi di manutenzione sono competenza di Enasarco, gli stabili sono a gestione mista tra Ater e Comune.

La storia si ripete in via Facchinetti. Lo scorso anno, altre proteste sono andate in scena nella stessa strada e in alcune vicine, come via Diego Angeli e via di Casal Bruciato nell’omonimo quartiere. Poco dopo le 18.00 di giovedì, decine di inquilini sono scesi in strada e hanno bloccato la via: la protesta ha avuto anche ripercussioni sul traffico di via Tiburtina. In coda, circa dieci bus. “I riscaldamenti non sono mai stati caldi dentro casa, ma da qualche giorno sono completamente freddi – ha aggiunto la signora Nunzia – In queste palazzine vivono anziani, ammalati, bambini. Non ne possiamo più. Basta. Se nessuno interviene torniamo in strada. Siamo abbandonati, anche l'illuminazione pubblica manca da queste parti”.

A supportare la protesta degli abitanti di Casal Bruciato, Fabrizio Montanini, consigliere Lega al Municipio IV. "Anche quest'anno le famiglie delle case popolari di Casal Bruciato esasperate dalla mancanza dei riscaldamenti, hanno bloccato via Cipriano Facchinetti per protesta. Sono servite a qualcosa le elezioni?" ha commentato partecipando alla protesta.

“Sono giorni che i cittadini segnalano al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e all'assessore Tobia Zevi la grave situazione degli impianti di riscaldamento delle case di proprietà di Roma Capitale”, ha detto Fabrizio Santori, consigliere comunale Lega. “A via dei Monti Tiburtini 240 appartamenti di proprietà del Comune di Roma non sono dotati di termosifoni ma di un ventilconvettore che con poche ore di funzionamento non riesce a scaldare gli alloggi. Pertanto molti assegnatari si vedono costretti ad utilizzare termosifoni elettrici, oppure climatizzatori con una maggiore spesa aggiuntiva a quanto viene richiesto dall'amministrazione tutti i mesi dell'anno. Questo è solo un esempio di quanto sta avvenendo in diverse zone di Roma” ha spiegato.

“Siamo solidali con le famiglie rimaste al gelo che ieri hanno protestato tutta la loro rabbia e preoccupazione. Non si può continuare con interventi in ritardo e in continuo stato di emergenza senza risolvere alla radice un problema che si ripresenta ogni inverno” hanno commentato Flavia De Gregorio e Federico Sciarra, rispettivamente consigliera comunale e consigliere del IV municipio per la Lista Civica Calenda Sindaco. Stando a quanto apprende Roma Today, i tecnici di Enasarco sono al lavoro già da giorni per ripristinare i guasti.