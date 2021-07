Casal Bruciato: cassonetti in fiamme nella notte. Cittadini esaperati

I roghi in via Tommaso Smith

Il primo rogo è avvenuto poco dopo la mezzanotte, il secondo intorno alle 3. Una notte movimentata quella tra domenica e lunedì in via Tommaso Smith, quando le fiamme sono divampate dai cassonetti posizionati lungo la strada, tra le più colpite dalla mancata raccolta di rifiuti nel quartiere Casal Bruciato. Intanto, tra gli abitanti della zona, aumenta la rabbia per l’abbandono e il degrado. “Chiediamo più controllo da parte delle forze dell’ordine” ha commentato ai nostri taccuini, Stefania Martelloni del gruppo ‘Informazioni e segnalazioni’.

I residenti Casal Bruciato da settimane denunciano la mancata raccolta dei rifiuti: le strade del quartiere sono diventate, ormai da tempo, discariche a cielo aperto. “Non si può camminare neppure più sui marciapiedi, c’è solo spazzatura” hanno commentato alcuni abitanti esasperati. Oltre i muri di spazzatura che impediscono il libero passaggio, con l’aumentare delle temperature anche i miasmi attanagliano la quotidianità di chi vive in quartiere.

Ma a Casal Bruciato, l’esasperazione per gli avvenimenti recenti (come il rogo dei cassonetti) procede di pari passo con la necessità, annunciata da tempo, di un presidio delle forze dell’ordine in quartiere. Già ad aprile, il comitato ha avviato una raccolta firme per chiedere maggiore sicurezza: “Vogliamo più controlli, prima che la zona diventi terra di nessuno” ha concluso Martelloni.