Casal Bruciato, infiltrazioni e crepe alle pareti. Gli inquilini: “Presenteremo un esposto al Comune”

Hanno posizionato due secchioni al centro della strada rendendo impossibile il passaggio delle auto: una protesta lampo per chiedere attenzione e soluzioni alle problematiche che gli inquilini vivono nelle case popolari da tempo. È successo nei giorni scorsi in via Diego Angeli, a Casal Bruciato: dal quartiere è partita anche una petizione per presentare un esposto al Comune di Roma. “Basta con gli interventi spot, vogliamo soluzioni definitive” hanno commentato gli abitanti.



Da via Satta a via Diego Angeli, gli inquilini delle case popolari del Comune chiedono interventi e convivono con frequenti disagi. Nel mese di giugno, gli abitanti di via Diego Angeli sono scesi di nuovo in strada quando 80 famiglie sono rimaste per giorni senz’acqua. A distanza di qualche giorno, altri guasti all’impianto idrico si sono verificati in via Satta mettendo in ginocchio decine di famiglie. A creare disagio anche le infiltrazioni alle pareti e il deterioramento di balconi e ringhiere. “Queste case devono essere riparate, ormai sono quasi pericolose” hanno commentato da via Diego Angeli. "Dopo la protesta dei giorni scorsi l'acqua è stata ripristinata e speriamo duri - ha aggiunto una inquilina - Abbiamo anche i calcinacci che cadono dal balconi e nei cortili sono iniziate le passaggiate dei topi".

A supportare la raccolta firme il Partito democratico del Tiburtino che punta il dito contro la mancata manutenzione: “L’esasperazione dilaga in ogni angolo del municipio – ha commentato Massimiliano Umberti, già capogruppo Pd in IV e candidato presidente – Presenteremo un esposto al Comune perché nonostante sia venuta l’assessora al patrimonio, alle parole non hanno fatto seguito i fatti. Se il dipartimento non sposta risorse sui municipi per la manutenzione ordinaria, avremo sempre questi disagi”.