Casal Bruciato: piazza Balsamo Crivelli torna ai cittadini 

L’area verde è stata recintata, restyling ai giochi e rifacimento dei bagni. Piazza Balsamo Crivelli – cuore del quartiere Casal Bruciato – è tornata ai cittadini. Il progetto, avviato dall’amministrazione M5s, è stato completato dalla nuova giunta. “A nostro parere ci sono grandi criticità” ha commentato Massimiliano Umberti, dopo la riapertura della piazza. Subito dopo l'apertura, il cancello è stato vandalizzato.

I lavori in piazza Balsamo Crivelli sono stati avviati a marzo dello scorso anno. In quella occasione numerosi alberi, ritenuti instabili, sono stati tagliati. Il progetto di riqualificazione dello spazio – del valore di 200mila euro - è stato realizzato dal Dipartimento Ambiente del Comune di Roma con il contributo del municipio e ha previsto la sistemazione della pavimentazione, delle panchine, dei parapetti e dei muretti. Oltre alla riqualificazione dell’area giochi anche la riabilitazione dell’uso dei bagni pubblici.

“E’ un progetto che abbiamo ereditato che ci ha dato non pochi problemi – ha detto ancora Umberti – Mancano ancora i cestini per la raccolta dei rifiuti e i cartelli di indicazione”. A poche ore dall’apertura della piazza, i cancelli sono stati vandalizzati. Per contrastare questo fenomeno, dalle pagine Facebook, Dino Bacchetti, assessore ai lavori pubblici della giunta del Tiburtino ha lanciato un appello.