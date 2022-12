Sedici percettori del reddito di cittadinanza cureranno il verde del municipio

Saranno sedici i percettori del reddito di cittadinanza che, a partire dai prossimi giorni, verranno impegnati nella manutenzione del verde supportando gli operatori del Servizio giardini per l’intera durata del prossimo anno. Il progetto ‘Nel Verde’ viene promosso – per la prima volta in città – dal Municipio IV e riguarda i quartieri a ridosso della via Tiburtina. Il minisindaco Massimiliano Umberti a RomaToday: “Vogliamo allargare la platea, c’è tanto da fare e da soli non riusciamo, abbiamo bisogno del sostegno di tutti”.

Il Piano Utile per la Collettività

Il progetto ‘Nel Verde’ è inserito all’interno del PUC – Piano Utile per la Collettività – approvato dalla giunta Umberti lo scorso mese di maggio. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare opportunità di inclusione per la collettività locale e la cittadinanza attiva e si sviluppa tra più ambiti, dal sociale all’ambiente, passando per la tutela dei beni comuni. In questa prospettiva e con questa finalità, sedici percettori del reddito di cittadinanza, muniti di guanti, scope e ramazze, offriranno il loro supporto agli operatori del Servizio Giardini, da Casal Bertone a Settecamini a partire dalla metà di gennaio. Il progetto è stato presentato nella mattina di martedì, in piazza Balsamo Crivelli a Casal Bruciato. Con il minisindaco Umberti l’assessora ai Servizi Sociali Giovanna Sammarco e all’assessora all’Ambiente Federica Desideri.

Umberti: "Pronti ad aumentare la platea"

Sulla sperimentazione del progetto, il minisindaco Massimiliano Umberti ha commentato: “Se a livello nazionale c’è chi vuole togliere questa forma di sostegno sociale, noi utilizziamo la via di mezzo perché vogliamo che venga garantita assistenza sociale ma al tempo stesso vogliamo che chi percepisce il reddito di cittadinanza sia funzionale alla società”. Sull’iniziativa ha aggiunto: “Si tratta di progetto pilota e siamo pronti ad aumentare la platea, le cose da fare nel IV Municipio sono tantissime, non riusciamo da soli e abbiamo bisogno di tutti” ha concluso.