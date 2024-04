Percettori del reddito al lavoro a Casal Bruciato grazie ai progetti utili alla collettività

Si vedono già da alcuni giorni lungo le strade del IV municipio. In particolare, stanno lavorando nel quartiere di Casal Bruciato. Parliamo dei 35 cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza, dell’assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, coinvolti nei Puc, i progetti utili per la collettività. Dopo la positiva esperienza per quanto riguarda la cura del verde, il municipio potrà contare su nuova forza lavoro per tenere pulite strade e marciapiedi.

L’avvio del progetto

Il progetto, finanziato con i fondi “quota servizi povertà 2020”, è partito ufficialmente martedì 23 aprile. Dotati di pettorina gialla e appositi strumenti di lavoro, parte dei 35 beneficiari hanno pulito alcune vie di Casal Bruciato. In futuro gireranno per tutti i quartieri del municipio. Questi dovranno garantire un impegno di 8 ore settimanali ripartite in turni giornalieri di 4 ore, per una frequenza di due volte a settimana. Le attività verranno svolte con cadenza bisettimanale.

Il progetto “In Strada”

Più in generale, il progetto “In Strada” prevede che i beneficiari della misura si occupino della pulizia dei marciapiedi adiacenti le strutture pubbliche del IV municipio come scuole, centri anziani o la stessa sede municipale. I lavoratori dovranno sfalciale le erbacce, svuotare i cestini portarifiuti e spazzare le superfici pavimentate.

“La finalità è quella di garantire la pulizia e la fruibilità delle aree di passaggio, migliorando la vivibilità anche al fine di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione alla cura e alla pulizia degli spazi comuni – spiega, in una nota, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti - altra finalità è quella di fornire e potenziare le competenze attraverso un percorso di formazione e di incentivare occasioni di confronto e di integrazione con il quartiere. Insieme a restituire il decoro degli spazi comuni, c’è il recupero della dignità dei beneficiari che si sentono utili alla comunità locale”.