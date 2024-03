Morì investita da un bus, la famiglia chiede di dedicare un parco a Serena Tombesi

Era il 28 marzo del 1985. Serena era andata a trovare la nonna su via Giuseppe Galatu in sella al suo motorino, un Boxer blu. Nove giorni prima era diventata maggiorenne e stava tornando a casa a via Sante Bargellini dove l’aspettava la sorella Valentina. Però, alle 15:00, all’incrocio tra via della Vanga e via del Badile è stata investita in curva dall’autobus della linea 309 dell’Atac. I soccorsi intervenuti sul posto hanno tentato di tutto per salvarla. “Ricordo di aver sentito un’ambulanza passare sotto casa mia, mai avrei pensato che lì dentro ci fosse mia sorella” racconta Valentina a RomaToday che ora, a distanza di quasi 40 anni, vorrebbe intitolare un parco a Serena. Un’area che si trova proprio a ridosso del luogo dove ha perso la vita. “Io, mia madre e mio fratello ancora oggi non riusciamo a guardare quell’incrocio. Dedicarle un parco servirà a noi per andare avanti e agli altri a conoscere la storia di mia sorella” sottolinea Valentina.

La vicenda

Serena, il 28 marzo, era andata, dopo la scuola, a trovare la nonna che si era trasferita da poco a Colli Aniene. Una zona che, a quei tempi, era vera e propria periferia di Roma. “Ora si fa tantissima attenzione ma ai tempi gli autisti dei mezzi pubblici avevano una guida meno sicuro rispetto ad oggi – spiega Valentina Tombesi – ai nostri tempi si andava in motorino senza casco e non ci sono i controlli che ci sono oggi”. Serena era quasi arrivata a casa quando il bus 309 la colpiva in pieno in curva.

Nessun testimone

“Al bordo del mezzo c’erano parecchie persone ma nessuno si è prestato a raccontare la dinamica dell’incidente – ricorda Valentina, ai tempi diciassettenne - mio papà, per la disperazione, aveva messo un annuncio sul Corriere della Sera per reperire testimoni ma nessuno si è presentato”. La famiglia ha fatto causa all’Atac. “Ricordo che al processo l’avvocato della difesa sosteneva quasi che mia sorella si fosse gettata sotto l’autobus perché i miei genitori si erano da poco separati. Inoltre, diceva che magari aveva anche fumato qualcosa. Cosa assolutamente non vera” sottolinea Valentina. Alla fine l’autista Atac venne assolto perché non aveva visto Serena in sella al motorino. Alla famiglia era stato riconosciuto solo un risarcimento da parte della loro assicurazione.

Un parco per Serena

L’idea di intitolare un parco per Serena viene a Valentina lo scorso anno, nel 2023. Veniva infatti inaugurato un parco al Tiburtino III, proprio tra via della Vanga e via del Badile, gestito dall’associazione Arte e Città a Colori, del presidente Franco Galvano. “Ho pensato che sarebbe stato bello dedicare un parco alla memoria di mia sorella, anche per far conoscere la sua storia e fare in modo che certe cose non accadano più”. Ai tempi, infatti, la notizia fece molto scalpore ma poi, col passare degli anni, nessuno ha più parlato di questa vicenda.

Valentina ha cominciato ad informarsi: “Ho chiamato il Comune di Roma, il Municipio, uffici e dipartimenti. Ho scritto al sindaco e contattato il presidente municipale. Sono stata, in sintesi, rimbalzata da un numero di telefono ad un altro e non ho ricevuto risposte da chi, invece, mi diceva che si sarebbe informato”. Solo una persona ha parlato veramente con Valentina, il presidente di Arte e Città a Colori Franco Galvano. L’associazione gestisce lo spazio che è di proprietà dell’Ater e, pur non avendo potere in tal senso, ha detto a RomaToday “di essere favorevole ad intitolare il parco alla memoria di Serena”.

Area verde senza nome

Attualmente l’area verde vicino alla quale è morta Serena non ha ancora un nome. “Non chiediamo un euro – conclude Valentina – e non vogliamo visibilità. Credo però che sia giusto ricordare mia sorella non solo per quello che le è accaduto ma anche per raccontare la storia di una giovane abitante del quartiere. Purtroppo, dopo il suo incidente anche un altro ragazzo perse la vita in quel punto e solo allora il Comune decise di intervenire per mettere in sicurezza l’incrocio”.