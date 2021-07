Casal Bruciato, nuove centrali termiche per le case popolari

Nuove centrali termiche saranno posizionate nelle case popolari di via Diego Angeli e via Satta, nel quartiere Casal Bruciato del IV municipio, a partire dal lunedì. Dall’assessorato alle infrastrutture di Roma Capitale hanno spiegato che entro fine ottobre saranno realizzati 23 interventi in tutta la città. “E’ un impegno che avevamo preso con le famiglie” ha commentato l’assessora Linda Meleo.

Gli interventi avverranno “Grazie a un appalto da 17 milioni della durata di 5 anni, aggiudicato lo scorso anno, col quale rinnoveremo gradualmente tutti gli impianti su Roma – ha anticipato la delegata alle Infrastrutture del Campidoglio - Oltre alle centrali, saranno sostituite anche le vecchie canne fumarie e, novità in ottica “green” saranno installati dei pannelli solari dove presente la rete di distribuzione di acqua calda sanitaria, con una riduzione degli impatti sull’ambiente”.

A partire da lunedì, da Casal Bruciato e nel resto della città, gli interventi verranno realizzati in via Diego Angeli 145, via Diego Angeli 147, via Satta - Smith 68, via Satta - Smith 76, via Pisino 18 - 2 impianti a via dei Tovaglieri 327, ia delle Alzavole 20, via della Tenuta di Torrenova 84, via della Tenuta di Torrenova 120, via della Tenuta di Torrenova 160, Albuccione via Colajanni 9, largo Veratti 7, via G. Prati 217-218 - pal. 5 e 6 - 2 impianti via Vasco de Gama 140, via Alberto Galli 28, via di Marco Simone 6, via Canepa 20, via Canepa 40, via Piolti de Bianchi 251, via Piolti de Bianchi 259, via Lucci 10.