Municipio IV: al via le potature su strade e scuole

Sono stati avvitati gli interventi di potatura di alberi e siepi sulle strade pubbliche (principali e secondarie) e nei giardini scolastici del IV Municipio. “Sicurezza e decoro sono i cardini intorno cui ruota il nostro impegno, stiamo lavorando per una pianificazione futura. Grazie alle assessore Sabrina Alfonsi e Federica Desideri” ha commentato, a margine dei lavori, Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio.

I primi interventi sono stati effettuati lungo la via Tiburtina, tra le arterie più importanti del quadrante. Operai al lavoro anche nelle vie secondarie: “Stiamo intervenendo in tutti i quartieri – ha aggiunto Umberti – da Casal Bertone a Settecamini, stiamo mettendo in atto il piano decoro”. Interventi anche all’interno dei giardini scolastici tra cui l’istituto Comprensivo di via Achille Tedeschi, la scuola di via Pollio a Casalbertone, la scuola Palenco e ancora l’asilo nido ‘Lo scarabocchio blu’.

“Le alberature dei plessi scolastici necessitavano di manutenzione – ha spiegato Annarita Leobruni, assessora alla scuola – Abbiamo verbali di richieste di abbattimento che risalgono al 2019-2020. Grazie a una variazione di bilancio siamo riusciti a recuperare 125mila euro che non potevano andare persi. Il nostro obiettivo è lavorare affinché questi interventi non siano più un’eccezione ma la regola”.