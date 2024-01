Municipio IV, al posto dell'ex Lagrange sorgerà un auditorium

Diventerà un auditorium il primo nel Iv municipio, dopo oltre vent’anni di abbandono. Parliamo dell’ex istituto Lagrange di via Tiburtina. Uno stabile lasciato al degrado e all’abbandono e che ora potrà essere rigenerato. Non solo. Nello stesso complesso sorgeranno anche due strutture per corsi post diploma e un teatro di posa.

Il progetto

I lavori di restyling erano stati approvati a settembre dello scorso anno. A fine dicembre, invece, un altro passaggio importante: la previsione dei fondi nel bilancio della Città Metropolitana, ex Provincia, proprietaria dell’immobile. Tre milioni di euro per i prossimi due anni per realizzare un auditorium, le sedi di un Its per il turismo e dell’Its cinematografia Rossellini, per i quali è già stata firmata una convenzione ad hoc. Inoltre, nella stessa area, un altro stabile abbandonato diventerà un teatro a servizio proprio dell’istituto cinematografico. Una collocazione strategica, vista anche la vicinanza con gli Studios Tiburtina.

L’auditorium

La novità più importante per la completa rigenerazione dell’area dell’ex Lagrange, però, riguarda la realizzazione di un nuovo auditorium. Si tratterebbe del primo centro di questo tipo nel municipio. “Finalmente nascerà un auditorium sul nostro territorio – ha confermato il minisindaco, Massimiliano Umberti – per noi era grave non avere luoghi dove fare cinema, cultura ed arte”.

“Abbiamo stanziato fondi importanti nonostante il sistema di tassazione annuale verso lo Stato sia particolarmente oneroso e non proporzionato alle entrate effettive” ha scritto, in una nota, la delegata al bilancio e patrimonio della Città Metropolitana, Cristina Michetelli - sul patrimonio proseguirà il lavoro di riqualificazione dell'ex istituto Lagrange sulla Tiburtina, anche con la realizzazione di un auditorium su un territorio, quale quello del quarto municipio, dove non c'è nemmeno un cinema”.