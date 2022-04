Al Tiburtino è emergenza sicurezza, furti e aggressioni spaventano il territorio

Due rapine in pochi giorni agli esercizi commerciali di via Diego Angeli e altri due furti alle farmacie di via dei Monti Tiburtini e di via Giuseppe Donati, a Casal Bruciato. In zona Portonaccio, a Casal Bertone, una coppia di rapinatori ha aggredito il titolare di un b&b per un bottino di circa 7mila euro. Anche a Casal Bertone “Una donna è stata aggredita in via Asinari di San Marzano una settimana fa” hanno detto gli abitanti.

Garage presi d’assalto a Colli Aniene, “recentemente anche un’aggressione in via D’Onofrio” hanno aggiunto dal comitato di quartiere. Nella notte tra sabato e domenica, infine, l’aggressione o l’investimento – saranno le indagini della polizia a dirlo – di Matteo Valentini, il ventenne trovato in una pozza di sangue con ferite alla testa in viale Sacco e Vanzetti, ora in coma farmacologico. E, in attesa di interventi risolutivi, gli abitanti – in particolare di Casal Bruciato – hanno organizzato una petizione per avere un presidio fisso delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, a seguito degli ultimi episodi di microcriminalità registrati in particolare nel quadrante tra via Diego Angeli e via dei Mont Tiburtini, il Movimento Cinque Stelle del IV Municipio ha presentato una richiesta di interrogazione urgente che però non ha ottenuto risposta.

“È stata respinta e non posta in discussione dalla maggioranza. Sono stati sollevati problemi formali, che non ci sono per cui ho già chiesto l'intervento del Segretario Generale, e comunque l'interesse politico dovrebbe essere superiore” ha commentato Roberta Della Casa, capogruppo dei pentastellati in via Tiburtina. “Nelle ultime settimane, si sono susseguiti crimini e violenze nel totale silenzio della Giunta Municipale, il M5S ha sollecitato un intervento e la conoscenza delle azioni di presidente e assessori – ha aggiunto –il presidente può convocare l'osservatorio prefettizio, può disporre della Polizia Locale, può sostenere le vittime dei crimini. I cittadini e imprese di Casal Bruciato restano abbandonati sul territorio; prendiamo atto che la maggioranza non abbia a cuore il problema e che nel totale disinteresse si rifiuti anche di rispondere”.

Abbiamo raggiunto il minisindaco del IV Municipio per capire come – negli uffici di via Tiburtina – si sta affrontando la questione sicurezza sul territorio. “Da presidente non ho poteri diretti sulla sicurezza – ha spiegato il minisindaco Massimiliano Umberti – ho esposto le problematiche al tavolo per la sicurezza che svolgiamo insieme alle forze dell’ordine”.