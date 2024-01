IV municipio, piantati nuovi alberi a Villa Fassini ma intanto gli altri stanno già morendo

Un nuovo intervento di forestazione urbana ma intanto gli alberi piantati poco più di un mese fa sono già in sofferenza. Siamo nel IV municipio di Roma. con i fondi del dipartimento capitolino tutela ambientale sono state messe a dimora trenta piante di leccio a Villa Fassini, su via dei Crispolti. Giovani arbusti che diventeranno, in futuro, una barriera antismog e antirumore. L’importante sarà annaffiarli visto che diverse piante messe a dimora a via del Tufo sono già secche e morenti.

Villa Fassini

Villa Fassini a Casal Bruciato è molto frequentata dagli abitanti del quartiere. In passato era stata già oggetto di interventi di micro forestazione. Erano state messe a dimora di cento piccole piante forestali grazie ai Carabinieri del CUFAA a maggio 2022 e adottate dal Comitato delle Mamme di Villa Fassini. Ora, grazie al decreto clima 2019, su tutto il territorio sono previste 1300 piante da piantumare entro la fine del 2024.

Un intervento che “rientra nelle azioni di mitigazione che stiamo mettendo in campo per ridurre le emissioni di CO2 tramite l’azione benefica delle piante – dice, in una nota, l’assessorea all’ambiente, Sabrina Alfonsi - stiamo lavorando per aumentare il patrimonio vegetazionale urbano, piantando nuovi alberi ma anche sostituendo le alberature giunte a fine ciclo vitale, con piante giovani e sane”.

Gli alberi di via del Tufo sono già secchi

A metà dicembre 2023, nelle aree di via del Tufo e via Giulio Curioni a Pietralata sono stati piantati frassini, querce, pioppi, aceri, olmi, ligustri, biancospini e sanguinelle su un’area che si estende, complessivamente, per circa 5 ettari. Peccato che alcune di queste piante sembrino già morte, come testimoniano le foto di seguito

Il problema è che, una volta messi a dimora, gli alberi non sono stati annaffiati a dovere. Piove poco e non si può sempre far conto sulla buona volontà dei volontari che, come in altre aree verde della zona, si caricano dell’onere di tenere in vita le piante. L’obiettivo, nel IV municipio, è quello fissato dal presidente Massimiliano Umberti, ovvero piantare un albero per ogni giorno di amministrazione. Poi, però, questi esemplari vanno anche mantenuti in vita.

I salici del parco Aqua Virgo

Un caso analogo si era verificato la scorsa estate. Nel 2021, nel parco Aqua Virgo a Pietralata, erano stati piantati, tra gli altri, sei salici piangenti. Dopo appena due anni ne erano morti cinque che, alla fine, sono stati semplicemente rimossi. Gli esemplari non erano stati innaffiati a dovere e, anche a causa della siccità, sono morti dopo appena due anni dalla loro messa a dimora.