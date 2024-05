Casal Bruciato, la linea 309 verrà ripristinata, il capolinea torna su viale XXI Aprile

La linea bus 309 che collega, in particolare, Casal Bruciato e Ponte Mammolo con piazza Bologna non cambierà percorso. Manca ancora l’ufficialità ma dopo la bocciatura, unanime, da parte del consiglio del IV Municipio alle modifiche proposte dal dipartimento Roma servizi per la mobilità, la storica linea rimarrà, a meno di sorprese, così com’è sempre stata.

La linea 309

In realtà già da oggi, lunedì 27 maggio, le modifiche sono attive. Il nuovo capolinea è stato posizionato alla stazione Tiburtina e la tratta stazione Tiburtina-viale XXI Aprile è stata interrotta. Disattivate, quindi, sei fermate, una delle quali è quella del capolinea proprio su viale XXI Aprile.

La posizione del IV Municipio

Il consiglio del IV Municipio ha già espresso parere contrario alla proposta di modifica della linea arrivata dal dipartimento Roma servizi per la mobilità. Una bocciatura unanime che ha messo d’accordo tutte le forze politiche. Del resto, con i cambiamenti prospettati, i quartieri del quarto rimarrebbero tagliati fuori dal tragitto in direzione piazza Bologna, mancando poi un collegamento diretto con Santa Maria del soccorso.

Verso lo stop alle modifiche

Martedì 28 maggio il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, dovrebbe incontrarsi con l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè. L’obiettivo è quello di tornare immediatamente al passato, ripristinando il normale percorso della linea che era stata deviata dopo l’ultimazione dei lavori delle aree del lato est della stazione Tiburtina, opere che hanno cambiato anche la viabilità della zona.

Dalla sede municipale di via Tiburtina trapela ottimismo. Dopo aver ascoltato anche le numerose proteste dei cittadini, sembra possibile ripristinare il capolinea di via XXI Aprile e, contestualmente, anche le fermate che sono state soppresse. “Prima che qualcuno si intesti la battaglia che questa maggioranza sta facendo per garantire un servizio molto utilizzato dai cittadini del IV municipio – ha scritto Umberti in una nota - martedì ci sarà una riunione con l’assessore (Patanè) per prendere la decisione definitiva sul 309, l’orientamento è quello di lasciare inalterata la linea”.