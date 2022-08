Casal Bruciato: continua la riqualificazione di via Smith, la ‘nuova’ piazza del quartiere

Continuano gli interventi di riqualificazione dell’area compresa tra via Smith e via Spellanzon, a Casal Bruciato, nel municipio Roma IV. Al via la cantierizzazione per ripristinare la superficie stradale, enormemente deteriorata. “Abbiamo deciso di iniziare i lavori in questo periodo per evitare grandi disagi ai cittadini, soprattutto sul fronte parcheggi” ha detto Massimiliano Umberti, presidente del Tiburtino.

A giugno di quest’anno sono stati censiti e rimossi i banchi fatiscenti del mercato, ormai inutilizzati da tempo. L’unico chiosco in regola per contributi e dimensioni è stato trasferito di alcuni metri e continua a lavorare fuori dall’ex sede mercatale. Nelle settimane successive, sempre in vista di un progetto di riqualificazione più generale, sono stati delocalizzati i giostrai. Dopo 42 anni, infatti, le famiglie che vivevano all’interno di roulotte e container sono state accompagnate fuori dal territorio del Tiburtino, e in alcuni casi anche fuori dal comune di Roma a seguito di un dialogo avviato con l’amministrazione. Con la zona ‘libera’ è necessario, quindi, avviare lavori di riqualificazione perché l’area sia “un punto di aggregazione per i residenti” hanno spiegato da via Tiburtina.

“Dopo aver effettuato azioni propedeutiche come l’abbattimento dei chioschi vetusti e aver risolto la situazione abitativa dei nuclei familiari presenti da oltre 40 anni, ci apprestiamo al rifacimento del mattonato della piazza e al rifacimento di tutte le strade limitrofe” ha spiegato ancora il minisindaco. “Per la durata dei lavori il mercato “circonderà” l’area di cantiere come sempre, ogni lunedì e giovedì. Abbiamo deciso di iniziare in questo periodo per evitare grandi disagi ai cittadini che potrebbero avere qualche problema con i parcheggi. Proprio per questa ragione abbiamo liberato delle aree che possono alleviare l’eventuale problema” ha aggiunto. Infine, la raccomandazione: “Mi raccomando rispettate le prescrizioni della polizia locale”.