Al via la riqualificazione dell'istituto tecnico abbandonato sulla Tiburtina

Oggi, con il voto favorevole dell'aula Fregosi, la Città Metropolitana di Roma Capitale avvia il processo di riqualificazione del complesso situato sulla Tiburtina, sede del vecchio istituto tecnico Lagrange, abbandonato da decenni. Lo rende noto la consigliera delegata al Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli.

"Il degrado di quell'area era una ferita per quel quadrante. A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione della struttura maggiore e dei magazzini adiacenti ed il prossimo anno cominceranno le attività di due ITS, quello del Turismo e il Rosellini, l'istituto di cinematografia, che usufruirà anche della creazione di due teatri di posa. Un plesso che diventerà un polo di studio e di creatività per gli studenti dopo il diploma e che porterà alla rigenerazione di un plesso che i cittadini attendevano da anni", conclude.

Gli altri interventi sulle scuole

Sempre in Consiglio metropolitano nella giornata di ieri sono stati votati una serie di interventi in istituti scolastici del territorio. "Abbiamo reperito fondi, tra gli altri, anche per i lavori al complesso del Caravillani, per la biblioteca del liceo Augusto e per i marciapiedi dell'istituto "Sereni", tutti interventi attesi da tempo", spiega Michetelli. "Con riferimento proprio al tecnico agrario "Sereni", a fronte dei gravi fatti che lo hanno visto teatro di un feroce raid notturno che ha portato alla morte con sofferenza due animali e dopo l'intervento diretto del Sindaco Roberto Gualtieri e del delegato all'Edilizia Scolastica Daniele Parrucci, abbiamo reperito immediatamente le risorse per l'istallazione di un sistema di videosorveglianza per garantire a tutti maggiore sicurezza. Un lavoro di equipe, con la Ragioneria Generale e tutti gli Uffici, per migliorare sempre più e rendere più sicure le nostre scuole".